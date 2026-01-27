Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Rybakina vence Swiatek e vai às semifinais do Aberto da Austrália

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
27/01/2026 23:31

compartilhe

SIGA

A cazaque Elena Rybakina, número 6 do mundo, se classificou para as semifinais do Aberto da Austrália nesta quarta-feira (28) ao derrotar a polonesa Iga Swiatek (número 2) com parciais de 7-5 e 6-1. 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

A tenista de 26 anos, que conquistou Wimbledon em 2022 e chegou à final em Melbourne em 2023, vai enfrentar na quinta-feira a vencedora do duelo entre a americana Jessica Pegula (6ª do ranking) e sua compatriota Amanda Anisimova (4ª) em busca de uma vaga na grande decisão.

Já Swiatek ainda não conseguiu chegar a uma final do Australian Open, embora tenha vencido cada um dos outros três torneios de Grand Slam pelo menos uma vez, totalizando seis títulos de 'majors'.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

ig/roc/aam

Tópicos relacionados:

tenis

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay