Rybakina vence Swiatek e vai às semifinais do Aberto da Austrália
A cazaque Elena Rybakina, número 6 do mundo, se classificou para as semifinais do Aberto da Austrália nesta quarta-feira (28) ao derrotar a polonesa Iga Swiatek (número 2) com parciais de 7-5 e 6-1.
A tenista de 26 anos, que conquistou Wimbledon em 2022 e chegou à final em Melbourne em 2023, vai enfrentar na quinta-feira a vencedora do duelo entre a americana Jessica Pegula (6ª do ranking) e sua compatriota Amanda Anisimova (4ª) em busca de uma vaga na grande decisão.
Já Swiatek ainda não conseguiu chegar a uma final do Australian Open, embora tenha vencido cada um dos outros três torneios de Grand Slam pelo menos uma vez, totalizando seis títulos de 'majors'.
