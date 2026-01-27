Liga dos Campeões se prepara para uma emocionante "super quarta-feira"

Pelo segundo ano consecutivo, desde a introdução do novo formato de competição na temporada passada, a Liga dos Campeões da Uefa terá uma emocionante "Super quarta-feira" na oitava e última rodada.

Com 18 partidas sendo disputadas simultaneamente, o futebol europeu descobrirá quais serão os times que vão terminar entre os 8 primeiros (o que garante a classificação direta para as oitavas de final), aqueles que precisarão disputar a repescagem (do nono ao vigésimo quarto lugar) e os que serão diretamente eliminados.

- Arsenal e Bayern, os primeiros da turma -

Duas equipes chegam à última rodada já com a classificação garantida para as oitavas de final: Arsenal (1º lugar, 21 pontos) e Bayern de Munique (2º lugar, 18 pontos), ambas derrotadas em seus respectivos campeonatos nacionais no último fim de semana.

Para o Arsenal, o objetivo agora é vencer em casa o Kairat Almaty, em um confronto entre o líder da competição e o lanterna, para fechar uma campanha perfeita com oito vitórias e mostrar ao continente que é, atualmente, o time a ser batido.

Já o Bayern precisa de apenas um ponto em Eindhoven contra o PSV para garantir o segundo lugar e, assim, obter uma posição teoricamente mais favorável no sorteio da fase de mata-mata, que será estruturada como um torneio de tênis e será definida após esta última rodada.

Na parte inferior da tabela, quatro equipes já estão matematicamente eliminadas, sem chances de chegar à repescagem: Eintracht Frankfurt, Slavia Praga, Villarreal e Kairat Almaty.

- Napoli, em perigo -

Na temporada passada, dois dos clubes emergentes mais ricos do futebol europeu, Paris Saint-Germain e Manchester City, chegaram à oitava rodada com a ameaça de eliminação pairando sobre suas cabeças. Eles sobreviveram, garantindo uma vaga nos playoffs, e o time francês acabou conquistando o torneio.

Desta vez, não há gigantes em situação tão delicada, e o principal clube em risco parece ser o Napoli, atual campeão italiano, que chega a esta última rodada na 25ª posição, o que significa eliminação, antes de receber o Chelsea (8º colocado) no Estádio Diego Maradona.

Com isso, o técnico do Napoli, Antonio Conte, vai para o tudo ou nada contra o clube londrino que ele mesmo comandou entre 2016 e 2018 e que levou ao título do Campeonato Inglês em 2017.

- Mourinho contra Real Madrid -

O outro grande reencontro da noite acontecerá no Estádio da Luz, onde José Mourinho, atual treinador do Benfica, receberá o Real Madrid, time que comandou entre 2010 e 2013.

O gigante da capital espanhola (3º com 15 pontos) está numa posição favorável para se classificar, mas não pode se dar ao luxo de mostrar excesso de confiança contra o Benfica, que ocupa a 29ª posição e precisa desesperadamente da vitória para manter vivas suas chances de avançar para os playoffs.

"O Real Madrid é sempre favorito na Liga dos Campeões. Existem grandes equipes, mas esta é a nossa competição", declarou o novo treinador do time 'merengue', Álvaro Arbeloa.

Assim como o Real Madrid, o Barcelona (9º, 13 pontos) também depende apenas de si mesmo para terminar entre os oito primeiros colocados, e jogará em casa contra o Copenhagen (26º).

O Atlético de Madrid (12º, 13 pontos), que recebe o Bodo/Glimt (28º), quer vencer para tentar chegar ao Top 8, enquanto o Athletic Bilbao (23º), que joga em casa contra o Sporting de Lisboa (10º), depende só de si para se classificar para os playoffs.

- Adversário incômodo para o PSG -

O atual campeão Paris Saint-Germain perdeu na semana passada para o Sporting pela sétima rodada, mas ainda depende apenas de si para garantir uma vaga entre os oito melhores nesta fase de liga.

"Estamos passando por um período difícil, com algumas inconsistências. Os jogadores não são máquinas", admitiu o técnico espanhol Luis Enrique.

Sua equipe inicia a última rodada na sexta posição, empatada em 13 pontos com o adversário desta quarta-feira, o Newcastle (7º colocado), um adversário a quem não conseguiu derrotar nos confrontos da fase de grupos de duas temporadas atrás (uma derrota por 4 a 1 e um empate em 1 a 1).

O Liverpool, que tem apresentado muita irregularidade na Premier League, venceu a primeira fase da Liga dos Campeões na temporada passada. Desta vez, a equipe chega à última rodada na quarta posição (15 pontos) e em posição favorável antes de receber o Qarabag, do Azerbaijão (18º colocado), em Anfield.

dr/raa/aam