Homem é detido após golpear veículo de comitiva de Milei

AFP
AFP
Repórter
27/01/2026 21:31

Um homem foi detido nesta terça-feira (27) depois de golpear um dos veículos da comitiva do presidente argentino, Javier Milei, na cidade de Mar del Plata.

Milei está nesse balneário, localizado 400 quilômetros a sudeste de Buenos Aires, no âmbito de seu chamado "Tour da Gratidão", com o qual promete percorrer diferentes pontos do país para se encontrar com os eleitores que apoiaram sua gestão nas últimas eleições legislativas de 2025.

Nesta terça-feira, ele saía de um teatro no centro da cidade após ensaiar a canção que interpretará à noite no espetáculo de sua ex-namorada, a comediante Fátima Flórez.

Segundo pôde ser visto em imagens registradas por diferentes veículos de comunicação, um homem se aproximou da caravana de veículos e, em meio a uma multidão que aguardava para ver Milei, golpeou com a palma da mão aberta o lado esquerdo de uma das caminhonetes.

Nas imagens, não é possível ver se o presidente estava nesse veículo.

Segundos depois, o motorista parou a caminhonete, um dos integrantes da equipe de segurança desceu e ordenou a outros que detivessem o agressor. Cerca de dez agentes armados cercaram e algemaram o homem.

A atividade mais importante de Milei na cidade será sua participação como orador principal em uma nova edição da La Derecha Fest, um evento que reúne representantes libertários e aliados do governo.

