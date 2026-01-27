Presidente venezuelana diz que EUA começou a desbloquear fundos congelados por sanções

A presidente interina da Venezuela, Delcy Rodríguez, informou que os Estados Unidos começaram a desbloquear fundos congelados do país, como parte de uma "agenda de trabalho" com o governo do presidente Donald Trump.

Sanções internacionais provocaram o bloqueio de recursos pertencentes à Venezuela, aos quais o país agora pode ter acesso graças a acordos firmados entre a presidência interina e os Estados Unidos após a captura de Nicolás Maduro em uma incursão militar no dia 3 de janeiro.

"Estamos desbloqueando recursos da Venezuela, que pertencem ao povo da Venezuela. Estamos desbloqueando esses recursos e isso vai permitir que possamos investir recursos importantes em equipamentos para os hospitais, equipamentos que estamos adquirindo nos Estados Unidos e em outros países", disse Rodríguez em um pronunciamento na televisão estatal VTV.

A presidente interina não especificou o montante dos fundos desbloqueados.

"Reafirmo o que disse o presidente Donald Trump: estabelecemos canais de comunicação de respeito e de cortesia, tanto com o presidente dos Estados Unidos quanto com o secretário [de Estado Marco] Rubio, com os quais estamos estabelecendo uma agenda de trabalho", afirmou ela.

O agora deposto Maduro estimou, em 2022, que os fundos bloqueados pelas sanções internacionais equivaliam a cerca de 30 bilhões de dólares (R$ 157 bilhões).

Desde que assumiu a presidência interina em 5 de janeiro, Rodríguez fechou acordos energéticos com os Estados Unidos.

Trump afirmou que administrará os negócios petrolíferos da Venezuela; no entanto, Rodríguez ressalta que seu governo não obedece a fatores externos.

