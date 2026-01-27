Senado dos EUA convoca chefes das principais agências migratórias

Os chefes das três principais agências americanas de controle migratório foram convocados para uma audiência pública no Senado em 12 de fevereiro, anunciou nesta terça-feira (27) um senador republicano.

A morte por agentes federais de dois cidadãos contrários às operações do governo contra a imigração ilegal, ocorrida neste mês, em Minneapolis, comoveu o país.

Todd Lyons, diretor interino do Serviço de Imigração e Alfândega (ICE); Rodney Scott, chefe da patrulha de fronteira (CBP); e Joseph Edlow, diretor do Serviço de Cidadania e Imigração (USCIS), vão se apresentar à comissão do Senado encarregada das questões de segurança interna.

Segundo o senador republicano Rand Paul, líder da comissão, a audiência busca garantir que o orçamento destinado pelo Congresso a essas agências seja usado de forma adequada.

A carta endereçada aos três funcionários não menciona os acontecimentos recentes em Minneapolis, mas a convocação ocorreu em meio à pressão crescente contra o governo Trump, principalmente contra a secretária de Segurança Interna, Kristi Noem, que acusou de "terrorismo" os dois manifestantes mortos.

A oposição democrata pediu que os responsáveis prestem contas e que o ICE siga critérios rigorosos. "Kristi Noem é uma mentirosa compulsiva, abjeta e corrupta", declarou Hakeem Jeffries, líder da minoria democrata na Câmara dos Representantes, ao canal MSNow.

Trump, por sua vez, afirmou que Kristi faz "um trabalho muito bom".

