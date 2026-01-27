Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Wall Street fecha com resultados mistos após onda de balanços corporativos

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
27/01/2026 20:19

compartilhe

SIGA

A Bolsa de Valores de Nova York fechou com resultados mistos nesta terça-feira (27), após receber uma enxurrada de balanços corporativos no primeiro dia da reunião do Federal Reserve, o banco central dos Estados Unidos.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

O índice Dow Jones Industrial Average caiu 0,83%, o Nasdaq subiu 0,91% e o S&P 500 avançou 0,41%, atingindo assim um novo recorde de 6.978,60 pontos.

A confiança dos consumidores nos Estados Unidos caiu para o nível mais baixo desde 2014, segundo dados de uma pesquisa de referência divulgada nesta terça-feira, em meio à preocupação com a inflação e com o repasse dos aumentos dos custos de produção aos preços finais.

Ainda assim, os mercados parecem confiantes de que o Fed manterá as taxas de referência inalteradas em sua primeira reunião de política monetária de 2026, que termina na quarta-feira.

"Autoridades do Fed de todo o espectro indicaram que, após três cortes de juros de 25 pontos-base por 'gestão de riscos', agora é um bom momento para fazer uma pausa e avaliar a evolução" do mercado de trabalho, afirmaram analistas do JPMorgan em uma nota.

Os operadores preveem que o Fed retome os cortes nas taxas de juros em junho ou julho.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

tmc/nth/dga/am

Tópicos relacionados:

bolsa eua mercado newyork

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay