Wall Street fecha com resultados mistos após onda de balanços corporativos

A Bolsa de Valores de Nova York fechou com resultados mistos nesta terça-feira (27), após receber uma enxurrada de balanços corporativos no primeiro dia da reunião do Federal Reserve, o banco central dos Estados Unidos.

O índice Dow Jones Industrial Average caiu 0,83%, o Nasdaq subiu 0,91% e o S&P 500 avançou 0,41%, atingindo assim um novo recorde de 6.978,60 pontos.

A confiança dos consumidores nos Estados Unidos caiu para o nível mais baixo desde 2014, segundo dados de uma pesquisa de referência divulgada nesta terça-feira, em meio à preocupação com a inflação e com o repasse dos aumentos dos custos de produção aos preços finais.

Ainda assim, os mercados parecem confiantes de que o Fed manterá as taxas de referência inalteradas em sua primeira reunião de política monetária de 2026, que termina na quarta-feira.

"Autoridades do Fed de todo o espectro indicaram que, após três cortes de juros de 25 pontos-base por 'gestão de riscos', agora é um bom momento para fazer uma pausa e avaliar a evolução" do mercado de trabalho, afirmaram analistas do JPMorgan em uma nota.

Os operadores preveem que o Fed retome os cortes nas taxas de juros em junho ou julho.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

tmc/nth/dga/am