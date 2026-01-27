Hoffenheim vence Werder Bremen (2-0) e se mantém em 3º no Alemão; Leipzig tropeça

O Hoffenheim garantiu uma vitória por 2 a 0 fora de casa contra o Werder Bremen na noite desta terça-feira (27), consolidando sua terceira posição na Bundesliga, enquanto o Leipzig cedeu o empate (1-1) contra o St. Pauli em partidas da 16ª rodada do campeonato alemão que haviam sido adiadas devido às fortes nevascas do início de janeiro.

Com 39 pontos, o Hoffenheim está agora a três pontos do Borussia Dortmund (42) e 11 pontos atrás do líder Bayern de Munique (50), que, no sábado, sofreu sua primeira derrota na Bundesliga nesta temporada, contra o Augsburg (2 a 1), jogando em casa, na Allianz Arena.

O Leipzig, por sua vez, está perdendo terreno e tem três pontos a menos que o Hoffenheim (36 contra 39), mas se mantém em quarto à frente do Stuttgart apenas graças ao saldo de gols (+12 contra +10).

O Bayer Leverkusen, que disputará uma partida adiada da 17ª rodada no início de março contra o HSV em Hamburgo, ocupa a sexta posição com 32 pontos.

Depois de ter escapado por pouco do rebaixamento na temporada passada, terminando em 15º lugar, o time comandado pelo técnico Christian Ilzer está fazendo a melhor temporada de sua história na Bundesliga, para a qual foi promovido pela primeira vez em meados de 2008.

O Hoffenheim abriu o placar no Weserstadion, em Bremen, pouco antes do intervalo (44'), com um golaço do meio-campista Alexander Prass, que desferiu um belo chute de pé esquerdo mandando a bola no ângulo.

E dois minutos depois de ficar com um jogador a menos, após a expulsão do volante holandês Wouter Burger, o Hoffenheim conseguiu ampliar por meio de Grischa Prömel (56').

"Os números não surgem do nada", disse Prömel à DAZN após a partida. "Jogamos com intensidade, corremos muito. É fácil descrever isso como estar 'em forma', mas há muito mais por trás disso".

Também nesta terça-feira, em St. Pauli, bairro de Hamburgo, o Leipzig saiu na frente graças a um gol do jovem atacante marfinense Yan Diomande já no segundo tempo (66').

Mas nos acréscimos, o meia David Raum cometeu falta no atacante Martijn Kaars na área, e o árbitro marcou pênalti, que o próprio Kaars converteu garantindo o empate (90'+3).

"Para nós, foi muita falta de sorte, mas infelizmente foi pênalti", disse o meio-campista do Leipzig Christoph Baumgartner, à DAZN.

"Não é que ele estivesse desconcentrado. Foi só um pouco de azar".

--- Resultados das partidas adiadas da 16ª rodada do Campeonato Alemão:

Terça-feira, 27 de janeiro

St Pauli - RB Leipzig 1 - 1

Werder Bremen - Hoffenheim 0 - 2

Classificação: Pts J G N P bp bc dif

1. Bayern de Munique 50 19 16 2 1 72 16 56

2. Borussia Dortmund 42 19 12 6 1 38 17 21

3. Hoffenheim 39 19 12 3 4 40 22 18

4. RB Leipzig 36 19 11 3 5 37 25 12

5. Stuttgart 36 19 11 3 5 36 26 10

6. Bayer Leverkusen 32 18 10 2 6 35 25 10

7. Freiburg 27 19 7 6 6 31 32 -1

8. Eintracht Frankfurt 27 19 7 6 6 39 42 -3

9. Union Berlin 24 19 6 6 7 24 30 -6

10. Colônia 20 19 5 5 9 28 32 -4

11. B. Mönchengladbach 20 19 5 5 9 23 32 -9

12. Wolfsburg 19 19 5 4 10 28 41 -13

13. Augsburg 19 19 5 4 10 22 36 -14

14. Hamburgo 18 18 4 6 8 17 27 -10

15. Werder Bremen 18 19 4 6 9 21 37 -16

16. Mainz 15 19 3 6 10 21 32 -11

17. St Pauli 14 19 3 5 11 17 32 -15

18. Heidenheim 13 19 3 4 12 17 42 -25

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

./bds/tba/cpb/aam