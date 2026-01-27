Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Hoffenheim vence Werder Bremen (2-0) e se mantém em 3º no Alemão; Leipzig tropeça

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
27/01/2026 19:43

compartilhe

SIGA

O Hoffenheim garantiu uma vitória por 2 a 0 fora de casa contra o Werder Bremen na noite desta terça-feira (27), consolidando sua terceira posição na Bundesliga, enquanto o Leipzig cedeu o empate (1-1) contra o St. Pauli em partidas da 16ª rodada do campeonato alemão que haviam sido adiadas devido às fortes nevascas do início de janeiro.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Com 39 pontos, o Hoffenheim está agora a três pontos do Borussia Dortmund (42) e 11 pontos atrás do líder Bayern de Munique (50), que, no sábado, sofreu sua primeira derrota na Bundesliga nesta temporada, contra o Augsburg (2 a 1), jogando em casa, na Allianz Arena.

O Leipzig, por sua vez, está perdendo terreno e tem três pontos a menos que o Hoffenheim (36 contra 39), mas se mantém em quarto à frente do Stuttgart apenas graças ao saldo de gols (+12 contra +10).

O Bayer Leverkusen, que disputará uma partida adiada da 17ª rodada no início de março contra o HSV em Hamburgo, ocupa a sexta posição com 32 pontos.

Depois de ter escapado por pouco do rebaixamento na temporada passada, terminando em 15º lugar, o time comandado pelo técnico Christian Ilzer está fazendo a melhor temporada de sua história na Bundesliga, para a qual foi promovido pela primeira vez em meados de 2008.

O Hoffenheim abriu o placar no Weserstadion, em Bremen, pouco antes do intervalo (44'), com um golaço do meio-campista Alexander Prass, que desferiu um belo chute de pé esquerdo mandando a bola no ângulo.

E dois minutos depois de ficar com um jogador a menos, após a expulsão do volante holandês Wouter Burger, o Hoffenheim conseguiu ampliar por meio de Grischa Prömel (56'). 

"Os números não surgem do nada", disse Prömel à DAZN após a partida. "Jogamos com intensidade, corremos muito. É fácil descrever isso como estar 'em forma', mas há muito mais por trás disso".

Também nesta terça-feira, em St. Pauli, bairro de Hamburgo, o Leipzig saiu na frente graças a um gol do jovem atacante marfinense Yan Diomande já no segundo tempo (66').

Mas nos acréscimos, o meia David Raum cometeu falta no atacante Martijn Kaars na área, e o árbitro marcou pênalti, que o próprio Kaars converteu garantindo o empate (90'+3).

"Para nós, foi muita falta de sorte, mas infelizmente foi pênalti", disse o meio-campista do Leipzig Christoph Baumgartner, à DAZN.

"Não é que ele estivesse desconcentrado. Foi só um pouco de azar".

--- Resultados das partidas adiadas da 16ª rodada do Campeonato Alemão:

Terça-feira, 27 de janeiro

St Pauli - RB Leipzig 1 - 1

Werder Bremen - Hoffenheim 0 - 2

Classificação: Pts J G N P bp bc dif

1. Bayern de Munique 50 19 16 2 1 72 16 56

2. Borussia Dortmund 42 19 12 6 1 38 17 21

3. Hoffenheim 39 19 12 3 4 40 22 18

4. RB Leipzig 36 19 11 3 5 37 25 12

5. Stuttgart 36 19 11 3 5 36 26 10

6. Bayer Leverkusen 32 18 10 2 6 35 25 10

7. Freiburg 27 19 7 6 6 31 32 -1

8. Eintracht Frankfurt 27 19 7 6 6 39 42 -3

9. Union Berlin 24 19 6 6 7 24 30 -6

10. Colônia 20 19 5 5 9 28 32 -4

11. B. Mönchengladbach 20 19 5 5 9 23 32 -9

12. Wolfsburg 19 19 5 4 10 28 41 -13

13. Augsburg 19 19 5 4 10 22 36 -14

14. Hamburgo 18 18 4 6 8 17 27 -10

15. Werder Bremen 18 19 4 6 9 21 37 -16

16. Mainz 15 19 3 6 10 21 32 -11

17. St Pauli 14 19 3 5 11 17 32 -15

18. Heidenheim 13 19 3 4 12 17 42 -25

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

./bds/tba/cpb/aam

Tópicos relacionados:

fbl ger

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay