Kolo Muani e Odobert estão bem após acidente e enfrentarão Eintracht, diz técnico do Tottenham

Randal Kolo Muani e Wilson Odobert se atrasaram devido a um acidente de carro e se juntarão ao elenco do Tottenham mais tarde em Frankfurt para a oitava e última rodada da primeira fase da Liga dos Campeões, anunciou o técnico Thomas Frank nesta terça-feira (27).

"Randal Kolo Muani e Wilson Odobert estão bem. Infelizmente, ambos se envolveram em um pequeno acidente, mas todos os envolvidos estão bem", explicou o treinador na coletiva de imprensa pré-jogo na noite desta terça em Frankfurt.

"Foi um pneu que estourou, então eles se atrasaram um pouco, mas vão aterrissar ainda hoje à noite", acrescentou Frank. "Na verdade, eu tinha algumas dúvidas se eles estavam naquele carro. Mas estavam juntos e estão bem. Aconteceu a caminho do aeroporto", continuou o técnico dinamarquês.

"Eles vão voar mais tarde e espero que ambos estejam disponíveis para amanhã", concluiu Frank.

O Tottenham ocupa atualmente a quinta posição na fase de liga da Champions, com 14 pontos, e viaja para enfrentar o Eintracht Frankfurt, que já está eliminado da competição (33º lugar, 4 pontos), pela oitava e última rodada.

A equipe londrina pode garantir a classificação direta para as oitavas de final, sem precisar passar pela repescagem, se vencer nesta quarta-feira. O jogo está marcado para as 17h (horário de Brasília).

