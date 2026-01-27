River Plate ampliará capacidade do estádio Monumental para 101.000 espectadores
O River Plate anunciou nesta terça-feira (27) a ampliação e a cobertura do seu icônico Estádio Monumental em Buenos Aires, que se tornará um dos maiores do mundo, com capacidade para 101 mil espectadores.
O estádio, casa dos "Millonarios" e o mais importante do país, sediou a final da Copa do Mundo de 1978 e recebe regularmente os jogos da seleção nacional, liderada por Lionel Messi.
Com sua capacidade atual de 85 mil espectadores, o Monumental já é o maior estádio da América do Sul e, após a conclusão da ampliação, estará entre os maiores do mundo.
"Este é um dia histórico", comemorou o presidente do River Plate, Stefano Di Carlo, em um vídeo no qual anunciava a novidade nas redes sociais do clube.
As reformas, que devem começar em abril e durar três anos, incluirão "uma estrutura perimetral de colunas que sustentará uma arquibancada de 360 graus, adicionando 16.000 novos assentos", explicou Di Carlo.
O dirigente detalhou que a cobertura será instalada sobre essa estrutura, se estendendo até a beira do campo e cobrindo "quase todos os espectadores".
De acordo com o site do clube, o custo estimado das reformas "ultrapassará 100 milhões de dólares" (cerca de R$ 118 milhões na cotação atual), e será financiado por meio de um empréstimo de instituições financeiras internacionais e um novo contrato de patrocínio do estádio.
