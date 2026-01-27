Trump promete 'desescalar um pouco' em Minnesota após a morte de 2 manifestantes

O presidente americano, Donald Trump, disse, nesta terça-feira (27), que vai "desescalar um pouco" na cidade de Minneapolis após a morte de dois cidadãos americanos nas mãos de agentes federais de imigração.

"Vamos desescalar um pouco", disse Trump à Fox News depois de enviar para a cidade seu czar para temas migratórios, Tom Homan, no lugar do comandante da Patrulha Fronteiriça, Gregory Bovino.

Bovino é "muito bom, mas é um cara um tanto intempestivo", disse Trump em entrevista à emissora Fox News.

