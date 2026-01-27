Trump adverte que EUA deixará de apoiar Iraque se Maliki retornar ao poder

O presidente Donald Trump ameaçou, nesta terça-feira (27), encerrar o apoio dos Estados Unidos ao Iraque se Nouri al Maliki retornar ao poder, um ex-primeiro-ministro com vínculos com o Irã que foi novamente indicado para o cargo.

"Devido a suas políticas e ideologias insensatas, se for eleito, os Estados Unidos da América não vão mais ajudar o Iraque", escreveu Trump em sua rede Truth Social.

Maliki, que deixou o poder em 2014 após pressão americana, recebeu no sábado o apoio do Marco de Coordenação, uma aliança de facções xiitas com vínculos com o Irã e que possui maioria no Parlamento.

O apoio desse bloco o deixa em posição para ser nomeado como primeiro-ministro do país.

O chefe da diplomacia dos Estados Unidos, Marco Rubio, alertou o Iraque no domingo sobre qualquer aproximação com o Irã.

No passado, Maliki foi acusado de corrupção e de ter alimentado as divisões que minaram o país até a ascensão do grupo jihadista Estado Islâmico.

Maliki, de 75 anos, é um expoente da vida política iraquiana e o único primeiro-ministro que cumpriu dois mandatos (2006-2014) desde que a invasão americana de 2003 derrubou o ex-presidente Saddam Hussein.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

sct/md/ad/mel/rpr/am