Presidente da Colômbia pede aos EUA que 'devolvam' Maduro à Venezuela

O presidente da Colômbia, Gustavo Petro, pediu nesta terça-feira (27) aos Estados Unidos que "devolvam" o governante deposto Nicolás Maduro para que ele responda perante a Justiça da Venezuela.

O chefe de Estado colombiano criticou a operação militar dos Estados Unidos em Caracas, em 3 de janeiro, que terminou com a captura de Maduro e sua apresentação à Justiça em Nova York por narcotráfico.

"Eles têm que devolvê-lo e que ele seja julgado por um tribunal venezuelano, não norte-americano", disse o presidente de esquerda durante um evento em Bogotá.

A declaração ocorre a poucos dias da reunião prevista entre Petro e seu par americano, Donald Trump, em 3 de fevereiro, na Casa Branca, no primeiro encontro entre os dois presidentes após meses de duras trocas de acusações verbais.

Os presidentes apararam as arestas após uma conversa telefônica que marcou um ponto de inflexão em suas relações.

Trump retirou a certificação da Colômbia como aliada na luta antidrogas, ao considerar insuficientes seus esforços para conter o tráfico de cocaína para os Estados Unidos.

Além disso, revogou o visto de Petro e de seu círculo próximo, entre outras sanções.

lv/dga/am