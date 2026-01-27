Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Presidente da Colômbia pede aos EUA que 'devolvam' Maduro à Venezuela

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
27/01/2026 17:55

compartilhe

SIGA

O presidente da Colômbia, Gustavo Petro, pediu nesta terça-feira (27) aos Estados Unidos que "devolvam" o governante deposto Nicolás Maduro para que ele responda perante a Justiça da Venezuela.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

O chefe de Estado colombiano criticou a operação militar dos Estados Unidos em Caracas, em 3 de janeiro, que terminou com a captura de Maduro e sua apresentação à Justiça em Nova York por narcotráfico.

"Eles têm que devolvê-lo e que ele seja julgado por um tribunal venezuelano, não norte-americano", disse o presidente de esquerda durante um evento em Bogotá.

A declaração ocorre a poucos dias da reunião prevista entre Petro e seu par americano, Donald Trump, em 3 de fevereiro, na Casa Branca, no primeiro encontro entre os dois presidentes após meses de duras trocas de acusações verbais.

Os presidentes apararam as arestas após uma conversa telefônica que marcou um ponto de inflexão em suas relações.

Trump retirou a certificação da Colômbia como aliada na luta antidrogas, ao considerar insuficientes seus esforços para conter o tráfico de cocaína para os Estados Unidos.

Além disso, revogou o visto de Petro e de seu círculo próximo, entre outras sanções.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

lv/dga/am

Tópicos relacionados:

colombia diplomacia eua

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay