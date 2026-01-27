Atacante Tammy Abraham deixa Besiktas e vai jogar no Aston Villa

O Besiktas anunciou nesta terça-feira (27) a venda do inglês Tammy Abraham por 21 milhões de euros (cerca de R$ 131 milhões na cotação atual) ao Aston Villa, time que ocupa atualmente a terceira colocação na Premier League e que buscava um atacante para reforçar seu elenco.

O clube de Istambul havia ativado na segunda-feira a opção de compra de Abraham, após o jogador ter atuado por empréstimo vindo da Roma na primeira metade da temporada, segundo o Besiktas. Essa operação havia alcançado o montante de 13 milhões de euros (R$ 81 milhões).

O jogador de 28 anos, que tinha contrato com a Roma desde o verão de 2021, foi emprestado ao Milan para a temporada 2024-2025 antes de se transferir para a Turquia, onde marcou 13 gols em todas as competições.

O atacante da seleção inglesa (pela qual disputou 11 jogos, o último deles em 2022), revelado nas categorias de base do Chelsea, já atuou pelo Aston Villa na temporada 2018-2019. Seus 22 gols na Championship (segunda divisão) ajudaram o clube de Birmingham a conquistar o acesso à Premier League.

Abraham chega para ser uma opção no ataque, ao lado de Ollie Watkins, o único centroavante disponível para o técnico Unai Emery desde a saída de Donyell Malen para a Roma neste inverno.

O Aston Villa é atualmente terceiro na Premier League, quatro pontos atrás do líder Arsenal, e está em segundo lugar na Liga Europa, antes da partida contra o Salzburg na quinta-feira, pela última rodada da fase de liga.

