Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Atacante Tammy Abraham deixa Besiktas e vai jogar no Aston Villa

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
27/01/2026 16:08

compartilhe

SIGA

O Besiktas anunciou nesta terça-feira (27) a venda do inglês Tammy Abraham por 21 milhões de euros (cerca de R$ 131 milhões na cotação atual) ao Aston Villa, time que ocupa atualmente a terceira colocação na Premier League e que buscava um atacante para reforçar seu elenco.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

O clube de Istambul havia ativado na segunda-feira a opção de compra de Abraham, após o jogador ter atuado por empréstimo vindo da Roma na primeira metade da temporada, segundo o Besiktas. Essa operação havia alcançado o montante de 13 milhões de euros (R$ 81 milhões). 

O jogador de 28 anos, que tinha contrato com a Roma desde o verão de 2021, foi emprestado ao Milan para a temporada 2024-2025 antes de se transferir para a Turquia, onde marcou 13 gols em todas as competições.

O atacante da seleção inglesa (pela qual disputou 11 jogos, o último deles em 2022), revelado nas categorias de base do Chelsea, já atuou pelo Aston Villa na temporada 2018-2019. Seus 22 gols na Championship (segunda divisão) ajudaram o clube de Birmingham a conquistar o acesso à Premier League. 

Abraham chega para ser uma opção no ataque, ao lado de Ollie Watkins, o único centroavante disponível para o técnico Unai Emery desde a saída de Donyell Malen para a Roma neste inverno.

O Aston Villa é atualmente terceiro na Premier League, quatro pontos atrás do líder Arsenal, e está em segundo lugar na Liga Europa, antes da partida contra o Salzburg na quinta-feira, pela última rodada da fase de liga.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

jta-rba/dar/aam/cb

Tópicos relacionados:

eng fbl transfert tur

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay