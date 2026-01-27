Netanyahu diz que Israel está focado no desarmamento do Hamas e na desmilitarização de Gaza
O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, declarou nesta terça-feira (27) que, após a repatriação do corpo do último refém que permanecia em Gaza, seu país está focado no desarmamento do Hamas e na desmilitarização desse território palestino.
"Agora estamos focados em concluir as duas tarefas pendentes: desarmar o Hamas e desmilitarizar Gaza de armas e túneis", afirmou Netanyahu em uma coletiva de imprensa televisionada.
O plano de cessar-fogo impulsionado pelos Estados Unidos, em vigor desde 10 de outubro, estipula, na segunda fase do acordo, o desarmamento do movimento islamista que governa Gaza desde 2007.
