Joelinton desfalca Newcastle e Bruno Guimarães é dúvida contra o PSG

O técnico do Newcastle, Eddie Howe, anunciou nesta terça-feira (27) que o volante Joelinton vai desfalcar a equipe na partida contra o Paris Saint-Germain na quarta-feira, pela última rodada da fase de liga da Champions League, e que seu capitão, Bruno Guimarães, ainda não está confirmado. 

Bruno, que é dúvida desde que sofreu uma lesão no tornozelo na semana passada, na Liga dos Campeões, viajou a Paris e "passará por exames", segundo o treinador dos 'Magpies', cujo time ocupa atualmente a 7ª posição no torneio europeu. 

"Saberemos mais nas próximas horas", disse Howe aos repórteres.

"Acho que precisamos aprender a jogar quando ele não estiver disponível", continuou. 

Joelinton, também lesionado, "fez uma ressonância magnética. A lesão não é grave, mas ele ficará fora por algumas semanas", de acordo com o treinador, após sofrer a lesão na derrota por 2 a 0 diante do Aston Villa no domingo. 

Contra o PSG, "será uma ótima partida para responder a perguntas e mostrar que podemos ser eficazes", disse ele. "Será um grande jogo para nós amanhã, e queremos vencer", acrescentou.

