Nipah vs. Covid: quais as semelhanças e diferenças entre os vírus?

O vírus Nipah é um patógeno com alto índice de letalidade que tem afetado países na Ásia, principalmente a Índia. Assim como o Covid-19, o vírus foi listado pela Organização Mundial da Saúde (OMS), como uma das doenças que merecem uma pesquisa prioritária pelo potencial de causar uma epidemia global.

Diante do quadro, a comparação com a Covid-19 se tornou inevitável, e muitas pessoas se questionam se há um novo risco pandêmico. Embora ambos sejam vírus zoonóticos, ou seja, originados em animais, suas características de transmissão, sintomas e, principalmente, sua letalidade são muito diferentes.

O aumento na atenção ao Nipah ocorre após autoridades indianas confirmarem casos na Índia, com profissionais de saúde entre os infectados. Após os acontecimentos, cerca de 110 pessoas entraram em quarentena.

A principal distinção está na forma como se espalham. O coronavírus, causador da Covid-19, se dissemina com alta eficiência pelo ar, por meio de gotículas respiratórias. Essa característica permitiu que ele se alastrasse globalmente, causando a pandemia que marcou os últimos anos.

O Nipah, por sua vez, tem uma transmissão mais restrita. O contágio ocorre principalmente pelo contato direto com fluidos corporais de animais infectados, como morcegos-da-fruta e porcos, ou pelo consumo de alimentos contaminados por esses fluidos. A transmissão de pessoa para pessoa existe, mas é mais restrita.

Sintomas e gravidade

Os sintomas do Nipah podem incluir:

Febre alta e dor de cabeça.

Dores musculares, vômito e dor de garganta.

Tontura e desorientação mental.

Em casos graves: encefalite aguda ou pneumonia atípica.

Já os sintomas mais comuns da Covid-19 são:

Febre e tosse seca.

Cansaço e dores no corpo.

Perda de paladar ou olfato.

Falta de ar e dificuldade para respirar.

Letalidade e potencial pandêmico

A diferença mais alarmante está na taxa de letalidade. Segundo a OMS, o vírus Nipah pode matar entre 40% e 75% das pessoas infectadas, dependendo da capacidade de resposta médica local. É uma taxa de mortalidade extremamente elevada.

A ausência de vacinas ou tratamentos específicos para o Nipah torna o manejo clínico focado apenas no suporte aos sintomas. Justamente por ser menos transmissível, apesar de mais letal, o potencial do Nipah para gerar uma pandemia global é considerado baixo atualmente. Os surtos costumam ser localizados e contidos com medidas de isolamento e rastreamento de contatos.

Apesar disso, a OMS monitora o vírus de perto e o classifica como um patógeno prioritário devido ao seu potencial epidêmico.

