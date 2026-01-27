'Arbeloa é como um filho para mim', diz Mourinho sobre novo técnico do Real Madrid

O técnico do Benfica, José Mourinho, disse considerar o novo treinador do Real Madrid, Álvaro Arbeloa, "como um filho", na coletiva de imprensa que concedeu na véspera do jogo entre as duas equipes, pela última rodada da fase de liga da Champions League.

O experiente treinador português dirigiu Arbeloa durante sua passagem pelo Real Madrid (2010-2013), e o ex-zagueiro foi um dos maiores apoiadores de Mourinho num vestiário que, na época, estava dividido.

Na semana passada, o português expressou a sua "surpresa" com o número de treinadores inexperientes que atualmente comandam grandes clubes europeus, o que alguns interpretaram como uma indireta a Arbeloa, que há duas semanas substituiu Xabi Alonso no comando técnico do time 'merengue', sem qualquer experiência anterior como treinador de uma equipe profissional.

Mas nesta terça-feira, 'Mou' garantiu que jamais tentaria dificultar a vida de seus ex-jogadores, como é o caso do atual treinador da Inter de Milão, o romeno Cristian Chivu.

"Há um problema: tanto Chivu quanto Arbeloa são como filhos para mim. Não são apenas ex-jogadores meus, mas são pessoas especiais", declarou.

"Falando do Álvaro, diria que ele é um dos jogadores que, do ponto de vista humano, pessoal e pela nossa ligação pessoal, está entre os meus favoritos de todos", acrescentou.

"Obviamente, ele não é o melhor jogador que já atuou pelo Real Madrid, mas certamente é um dos melhores homens que já jogaram sob o meu comando no Real Madrid", insistiu.

Mourinho admitiu que ele próprio ficou surpreso quando o Benfica lhe deu a oportunidade de comandar o time em 2000, no início de sua carreira, e que as suas palavras não devem ser interpretadas como uma crítica a Arbeloa.

"A última coisa que eu faria seria pressioná-lo. Quero que tudo corra bem para ele e que tenha uma carreira de treinador fantástica", disse o técnico de 63 anos.

Mourinho revelou que não falou com Arbeloa desde que assumiu o comando do Real Madrid, mas que isso não é necessário: "Com o Álvaro, não é preciso uma ligação para dizer 'boa sorte'. Ele sabe disso".

Ele reconheceu que não poderia avaliá-lo como treinador, pois não o conhece nessa função. "Só vi os resultados, não acompanhei o desenvolvimento dos jovens jogadores no Real Madrid", disse ele, referindo-se ao período em que Arbeloa foi treinador do Castilla, a equipe filial do Real Madrid.

Mourinho não hesitou em expressar seu carinho por Arbeloa e pelo clube espanhol: "Quero que o Álvaro tenha sucesso onde quer que esteja. Quero que o Real Madrid se dê bem com qualquer treinador. Então, imaginem o quanto quero que tudo dê certo para o Real Madrid com o Arbeloa no comando".

O Real Madrid buscará garantir a classificação direta para as oitavas de final da Liga dos Campeões nesta quarta-feira, em Lisboa, enquanto o Benfica precisa da vitória para avançar para a fase de repescagem.

