Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Youporn, Pornhub e Redtube bloquearão acesso a novos usuários britânicos

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
27/01/2026 15:11

compartilhe

SIGA

Os sites de conteúdo adulto YouPorn, Pornhub e Redtube deixarão de aceitar novos usuários no Reino Unido, anunciou nesta terça-feira (27) seu proprietário, que denuncia a forma como é aplicada a obrigação de verificação de idade dos internautas em solo britânico.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

A empresa Aylo, sediada no Chipre, que já bloqueou seus sites em outros países por motivos semelhantes, considera que as normas britânicas não protegem os menores e aplicará o bloqueio no Reino Unido a partir de 2 de fevereiro. 

Embora "os grandes operadores cumpram a lei, a grande maioria dos sites que oferecem conteúdos inadequados para determinadas idades não está sujeita a nenhum controle", afirma a empresa, que teme um aumento do "risco de exposição a conteúdos perigosos ou ilegais". 

A Aylo também considera que a verificação de idade implica problemas para "a vida privada e os dados pessoais dos cidadãos britânicos" e afirma que "cada telefone, tablet ou computador deveria ser configurado desde o início como um dispositivo seguro para crianças", em vez de fazer recair esta responsabilidade sobre os sites.

"Continuamos decididos a colaborar com o Reino Unido, a Comissão Europeia e outros parceiros internacionais para garantir que as lições aprendidas no Reino Unido sejam levadas em conta na elaboração de políticas futuras", assegurou a companhia em seu comunicado.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

ode/zap/psr/mb/yr/aa

Tópicos relacionados:

empresas gb internet pornografia

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay