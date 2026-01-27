LDU anuncia contratação do atacante Deyverson
A LDU anunciou nesta terça-feira (27) a contratação do atacante Deyverson, que estava no Fortaleza, para reforçar a equipe na Copa Libertadores 2026.
"'Dey' chega ao Rei de Copas pronto para dar tudo, sempre", escreveu o clube equatoriano na rede social X ao fazer o anúncio.
A Conmebol comemorou o retorno de Deyverson ao maior torneio de clubes da América do Sul, que o atacante conquistou com o Palmeiras em 2021.
"Um artilheiro para a LDU! Deyverson está de volta à Libertadores", publicou a entidade no X.
Além de ser um atacante feroz e decisivo (119 gols em 472 jogos), Deyverson é conhecido por sua personalidade dentro e fora de campo - e também por episódios de indisciplina.
"É um jogador com o qual queremos reforçar o ataque e foi um pedido da comissão técnica", comandada pelo brasileiro Tiago Nunes, disse o presidente da LDU, Isaac Álvarez, em entrevista à rádio 'La Red'.
