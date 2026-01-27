Assine
Internacional

Novo presidente de Honduras promete lutar 'de frente' contra insegurança

27/01/2026 13:14

O novo presidente de Honduras, Nasry Asfura, prometeu, em seu discuso de posse, nesta terça-feira (27), lutar "de frente" contra a insegurança, um dos principais problemas deste país assolado pela violência das gangues.

Asfura, aliado do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, conversou sobre uma cooperação maior no tema da segurança com o secretário de Estado americano, Marco Rubio, durante um encontro em 12 de janeiro, em Washington.

"Segurança, lutar de frente contra a insegurança, não tenham dúvida disso", prometeu o presidente após prestar juramento ao cargo perante o Congresso.

