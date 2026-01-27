Assine
Ex-vice-presidente do Panamá é preso por suspeita de enriquecimento ilícito

27/01/2026 13:01

O ex-vice-presidente do Panamá José Gabriel Carrizo foi detido, nesta terça-feira (27), por suspeita de enriquecimento ilícito, um dia depois de o Ministério Público, que desconhecia seu paradeiro, emitir uma ordem de prisão contra ele.

Carrizo, vice-presidente durante o mandato de Laurentino Cortizo (2019-2024), foi detido no aeroporto internacional de Tocumen, ao voltar da Guatemala, aonde tinha ido para tomar posse no Parlamento Centro-americano (Parlacen).

Carrizo foi retirado do aeroporto sob escolta de vários agentes da polícia, que o algemaram e o colocaram dentro de um carro, segundo imagens exibidas pela TV.

"Preferi vir ao Panamá com a cabeça erguida porque sou inocente, é uma perseguição política", declarou Carrizo aos vários veículos de imprensa presentes na saída do terminal aéreo.

A Controladoria panamenha detectou um patrimônio de 1,3 milhão de dólares (R$ 6,8 milhões) nas contas de Carrizo.

Em sua chegada ao Panamá, Carrizo afirmou que tinha se inteirado "pelos meios de comunicação" sobre a ordem de prisão contra ele e que preferiu "não comparecer à posse no Parlacen", que lhe daria imunidade, e voltar "no primeiro voo".

Carrizo também foi candidato à Presidência nas eleições de 2024 pelo então governista Partido Revolucionário Democrático (PRD).

