Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Alcaraz vai à semifinal na Austrália pela 1ª vez; Svitolina atropela Gauff

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
27/01/2026 10:42

compartilhe

SIGA

O tenista espanhol Carlos Alcaraz, número 1 do mundo, se classificou nesta terça-feira (27) para a semifinal do Aberto da Austrália pela primeira vez na carreira, para enfrentar o alemão Alaxander Zverev (N.3), enquanto na chave feminina a ucraniana Elina Svitolina eliminou uma das favoritas ao título, a americana Coco Gauff.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Alcaraz selou a vitória contra De Minaur por 3 sets a 0, com parciais de 7-5, 6-2 e 6-1, em duas horas e 18 minutos de jogo na Rod Laver Arena, em Melbourne.

O espanhol de 22 anos teve um primeiro set de altos e baixos, depois de começar abrindo 3-0 e cedendo o empate. Na sequência, quebrou o saque do australiano para fazer 5-3 e sacar para fechar a parcial, mas teve a quebra devolvida.

A partir de então, no entanto, Alcaraz foi um rolo compressor que não deu qualquer chance a De Minaur, fechando o primeiro set após uma hora de batalha com uma nova quebra, antes de resolver as outras duas parciais sem grandes sustos.

Caso levante o título em Melbourne, o espanhol de 22 anos se tornará o tenista mais jovem da história a vencer os quatro torneios de Grand Slam, superando seu compatriota Rafael Nadal, que conseguiu o feito aos 24 anos.

"Hoje eu me senti muito confortável, jogando um grande tênis, e por isso estou orgulhoso", declarou Alcaraz após a partida.

- Zverev no caminho até a final -

Seu adversário na semifinal será Alexander Zverev, que teve mais dificuldades para superar o americano Learner Tien (N.29), com vitória por 3 sets a 1, em parciais de 6-3, 6-7 (5/7), 6-1 e 7-6 (7/3).

"Sem meus aces, provavelmente não teria vencido hoje", disse Zverev, que acertou 24 aces e cometeu apenas uma dupla falta, em um match point. "Obviamente, estou muito feliz com o meu saque".

"Learner estava jogando de maneira incrível do fundo da quadra", acrescentou o alemão sobre seu adversário. "A forma como ele está jogando é impressionante".

O jogo de quartas de final foi disputado na Rod Laver Arena, que teve o teto retrátil fechado para proteger a quadra das altas temperaturas, que segundo a previsão meteorológica podiam chegar a 45°C no exterior.

Aos 28 anos, Zverev, que foi vice-campeão em Melbourne no ano passado, segue em busca de seu primeiro título de Grand Slam. No confronto direto com Alcaraz, o retrospecto é de seis vitórias para cada um em 12 jogos.

Na única vez em que se enfrentaram no Aberto da Austrália, nas quartas de final de 2024, o alemão levou a melhor e venceu por 6-1, 6-3, 6-7 (2/7) e 6-4.

- "Um pouco de luz" para a Ucrânia -

Na chave feminina, Elina Svitolina (N.12) foi a surpresa do dia ao derrotar Coco Gauff (N.3) em menos de uma hora (59 minutos) por 2 sets a 0, com parciais de 6-1 e 6-2.

Gauff, vencedora de dois Grand Slams e atual campeã de Roland Garros, estava irreconhecível: perdeu o primeiro set sem vencer um único game de serviço e quando tentou reagir no segundo já estava perdendo por 3-0.

Ao final da partida, Svitolina desejou que sua vitória levasse "um pouco de luz" à Ucrânia, que está passando por um dos invernos mais rigorosos desde o início do conflito com a Rússia.

"É claro que guardo no coração todo o apoio que estou recebendo dos ucranianos", disse a jogadora, visivelmente emocionada.

Ela já chegou às quartas de final do Aberto da Austrália três vezes (2018, 2019 e 2025), sem conseguir ir além. Também disputou duas semifinais em Wimbledon (2019 e 2023) e uma no US Open (2019), sem nunca avançar até a final.

Com esta campanha na Austrália, Svitolina retornará ao Top 10 do ranking da WTA pela primeira vez desde 2021, e após ter um filho em outubro de 2022 com seu marido, o tenista francês Gaël Monfils.

- Sabalenka arrasadora -

O objetivo de chegar à final parece muito difícil mais uma vez para Svitolina, já que ela enfrentará a grande favorita, a bielorrussa Aryna Sabalenka, número 1 do mundo, que buscará sua quarta final consecutiva e seu terceiro título na Austrália, depois dos de 2023 e 2024.

Sabalenka levou a melhor sobre uma das sensações do torneio, a jovem americana Iva Jovic (18 anos e 29ª do ranking), com parciais de 6-3 e 6-0, sob um calor escaldante.

"Essas adolescentes realmente me testaram nas últimas rodadas", disse a bielorrussa após a partida. 

"Foi um jogo difícil. Não olhem para o placar, não foi nada fácil. Ela jogou um tênis incrível. Ela me obrigou a elevar meu nível. E estou muito feliz com a vitória", declarou Sabalenka.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

bur-mcd/pc/cb

Tópicos relacionados:

2026 atp australia tenis wta

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay