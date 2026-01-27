Alcaraz vai à semifinal na Austrália pela 1ª vez; Svitolina atropela Gauff
O tenista espanhol Carlos Alcaraz, número 1 do mundo, se classificou nesta terça-feira (27) para a semifinal do Aberto da Austrália pela primeira vez na carreira, para enfrentar o alemão Alaxander Zverev (N.3), enquanto na chave feminina a ucraniana Elina Svitolina eliminou uma das favoritas ao título, a americana Coco Gauff.
Alcaraz selou a vitória contra De Minaur por 3 sets a 0, com parciais de 7-5, 6-2 e 6-1, em duas horas e 18 minutos de jogo na Rod Laver Arena, em Melbourne.
O espanhol de 22 anos teve um primeiro set de altos e baixos, depois de começar abrindo 3-0 e cedendo o empate. Na sequência, quebrou o saque do australiano para fazer 5-3 e sacar para fechar a parcial, mas teve a quebra devolvida.
A partir de então, no entanto, Alcaraz foi um rolo compressor que não deu qualquer chance a De Minaur, fechando o primeiro set após uma hora de batalha com uma nova quebra, antes de resolver as outras duas parciais sem grandes sustos.
Caso levante o título em Melbourne, o espanhol de 22 anos se tornará o tenista mais jovem da história a vencer os quatro torneios de Grand Slam, superando seu compatriota Rafael Nadal, que conseguiu o feito aos 24 anos.
"Hoje eu me senti muito confortável, jogando um grande tênis, e por isso estou orgulhoso", declarou Alcaraz após a partida.
- Zverev no caminho até a final -
Seu adversário na semifinal será Alexander Zverev, que teve mais dificuldades para superar o americano Learner Tien (N.29), com vitória por 3 sets a 1, em parciais de 6-3, 6-7 (5/7), 6-1 e 7-6 (7/3).
"Sem meus aces, provavelmente não teria vencido hoje", disse Zverev, que acertou 24 aces e cometeu apenas uma dupla falta, em um match point. "Obviamente, estou muito feliz com o meu saque".
"Learner estava jogando de maneira incrível do fundo da quadra", acrescentou o alemão sobre seu adversário. "A forma como ele está jogando é impressionante".
O jogo de quartas de final foi disputado na Rod Laver Arena, que teve o teto retrátil fechado para proteger a quadra das altas temperaturas, que segundo a previsão meteorológica podiam chegar a 45°C no exterior.
Aos 28 anos, Zverev, que foi vice-campeão em Melbourne no ano passado, segue em busca de seu primeiro título de Grand Slam. No confronto direto com Alcaraz, o retrospecto é de seis vitórias para cada um em 12 jogos.
Na única vez em que se enfrentaram no Aberto da Austrália, nas quartas de final de 2024, o alemão levou a melhor e venceu por 6-1, 6-3, 6-7 (2/7) e 6-4.
- "Um pouco de luz" para a Ucrânia -
Na chave feminina, Elina Svitolina (N.12) foi a surpresa do dia ao derrotar Coco Gauff (N.3) em menos de uma hora (59 minutos) por 2 sets a 0, com parciais de 6-1 e 6-2.
Gauff, vencedora de dois Grand Slams e atual campeã de Roland Garros, estava irreconhecível: perdeu o primeiro set sem vencer um único game de serviço e quando tentou reagir no segundo já estava perdendo por 3-0.
Ao final da partida, Svitolina desejou que sua vitória levasse "um pouco de luz" à Ucrânia, que está passando por um dos invernos mais rigorosos desde o início do conflito com a Rússia.
"É claro que guardo no coração todo o apoio que estou recebendo dos ucranianos", disse a jogadora, visivelmente emocionada.
Ela já chegou às quartas de final do Aberto da Austrália três vezes (2018, 2019 e 2025), sem conseguir ir além. Também disputou duas semifinais em Wimbledon (2019 e 2023) e uma no US Open (2019), sem nunca avançar até a final.
Com esta campanha na Austrália, Svitolina retornará ao Top 10 do ranking da WTA pela primeira vez desde 2021, e após ter um filho em outubro de 2022 com seu marido, o tenista francês Gaël Monfils.
- Sabalenka arrasadora -
O objetivo de chegar à final parece muito difícil mais uma vez para Svitolina, já que ela enfrentará a grande favorita, a bielorrussa Aryna Sabalenka, número 1 do mundo, que buscará sua quarta final consecutiva e seu terceiro título na Austrália, depois dos de 2023 e 2024.
Sabalenka levou a melhor sobre uma das sensações do torneio, a jovem americana Iva Jovic (18 anos e 29ª do ranking), com parciais de 6-3 e 6-0, sob um calor escaldante.
"Essas adolescentes realmente me testaram nas últimas rodadas", disse a bielorrussa após a partida.
"Foi um jogo difícil. Não olhem para o placar, não foi nada fácil. Ela jogou um tênis incrível. Ela me obrigou a elevar meu nível. E estou muito feliz com a vitória", declarou Sabalenka.
