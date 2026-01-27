Assine
Internacional

Alcaraz supera De Minaur e avança às semis no Aberto da Austrália

AFP
AFP
AF
AFP
Repórter
27/01/2026 09:17

O espanhol Carlos Alcaraz, número um do ranking da ATP, derrotou o australiano Alex De Minaur por 3-0 (7-5, 6-2 e 6-1) e se classificou para as semifinais do Aberto da Austrália nesta terça-feira (27) em Melbourne.

Alcaraz, de 22 anos, disputará uma vaga na final contra o alemão Alexander Zverev (N.3).



Tópicos relacionados:

2026 atp aus australia esp tenis wta

