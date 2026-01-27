Assine
Grupo chinês Anta Sports será o principal acionista da Puma

27/01/2026 06:43

O grupo chinês Anta Sports comprará uma participação majoritária na emblemática marca alemã Puma por 1,79 bilhão de dólares (9,4 bilhões de reais), segundo um documento apresentado nesta terça-feira (27) na Bolsa de Hong Kong.

A Anta Sports vai adquirir 43 milhões de ações a 35 euros cada (cerca de 41 dólares, 217 reais) do grupo Artemis, propriedade da bilionária família francesa Pinault, de acordo com o documento apresentado, o que dará uma participação de 29% na empresa alemã.

O preço é mais de 60% superior ao último valor de fechamento da Puma, segundo dados da agência econômica Bloomberg.

O grupo chinês afirma no comunicado que a participação "melhorará ainda mais sua presença e o reconhecimento da marca no mercado mundial de artigos esportivos", incluindo a China.

"Acreditamos que o preço das ações da Puma nos últimos meses não reflete plenamente o potencial de longo prazo da marca", afirmou Ding Shizhong, presidente da Anta.

