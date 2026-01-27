Coreia do Norte dispara míssil balístico na direção do Mar do Japão

A Coreia do Norte disparou nesta terça-feira (27) o que parecia ser um míssil balístico na direção do Mar do Japão, informou o Ministério da Defesa japonês.

O Estado-Maior Conjunto sul-coreano também anunciou ter detectado um "projétil" lançado em direção ao que Seul chama de Mar do Leste.

Este é o segundo teste de armamento do Norte em janeiro, após uma salva de mísseis lançada antes da visita do presidente sul-coreano, Lee Jae Myung, à China para uma reunião de cúpula.

A Coreia do Norte intensificou os testes de mísseis nos últimos anos.

Analistas consideram que Pyongyang tenta melhorar sua precisão de ataque, em desafio aos governos dos Estados Unidos e da Coreia do Sul, ao mesmo tempo que testa suas armas antes de, potencialmente, exportá-las à Rússia.

Pyongyang organizará nas próximas semanas um congresso do partido que governa o país, o primeiro em cinco anos.

Antes da reunião, o líder Kim Jong Un ordenou a "expansão" e modernização da produção de mísseis do país.

