Zverev derrota Tien e avança às semifinais do Aberto da Austrália

27/01/2026 06:07

O alemão Alexander Zverev se classificou para as semifinais do Aberto da Austrália nesta terça-feira ao derrotar o jovem americano Learner Tien por 3-1, com parciais de 6-3, 6-7 (5/7), 6-1 e 7-6 (7/3).

Vice-campeão do torneio em 2025, o número três da ATP disputará uma vaga na final contra o vencedor da partida entre o líder do ranking mundial, o espanhol Carlos Alcaraz, e o australiano Alex de Minaur.

O alemão de 28 anos sonha com seu primeiro título de Grand Slam, após três derrotas em finais (Austrália-2025, Roland Garros-2024 e US Open-2020).

A partida das quartas de final foi disputada com o teto fechado na Rod Laver Arena diante da previsão de temperatura de até 45°C.

