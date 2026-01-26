Domínguez comemora 10 anos à frente da Conmebol acompanhado por Infantino

Com a presença do presidente da Fifa, Gianni Infantino, o dirigente paraguaio Alejandro Domínguez celebrou nesta segunda-feira (26), na sede permanente da Conmebol em Assunção, seus 10 anos à frente da entidade.

"Esses 10 anos demonstram que, quando se trabalha com regras claras e uma visão de futuro, o futebol sul-americano pode crescer de forma constante e competir no mais alto nível mundial", disse Domínguez durante um evento que contou com a presença, entre outros, do presidente do Paraguai, Santiago Peña, e de lendas do futebol do continente.

Domínguez assumiu o cargo em 2016, após o escândalo de corrupção conhecido como FIFA-Gate, que levou à prisão, na Suíça, de alguns dos principais dirigentes do futebol mundial.

As acusações levaram à prisão do então presidente da Conmebol, Juan Ángel Napout, que cumpriu sete anos da pena nos Estados Unidos.

Em seu discurso, Domínguez enfatizou que, na última década, a organização promoveu "uma transformação abrangente baseada em governança, transparência, desenvolvimento e competitividade".

Convidado ao palco pelo líder sul-americano, Infantino recebeu um prêmio da organização chamado "The Best for the Best" ("O Melhor para os Melhores" em português) "por ter unido o mundo do futebol".

O presidente da Fifa afirmou que "houve um antes e um depois de 26 de janeiro de 2016 na América do Sul" e atribuiu grande parte da recente evolução do futebol mundial à confederação.

Como exemplo, ele destacou o protagonimso dos jogadores sul-americanos na Copa do Mundo de Clubes da Fifa de 2025 nos Estados Unidos, onde o Brasil contribuiu com 99 jogadores e a Argentina com 74, superando em muito os demais países, com a Espanha ficando consideravelmente atrás.

Em sua avaliação, o presidente da Conmebol enfatizou que a organização mudou o formato de seus torneios, aumentou a premiação para níveis recordes e participou de investimentos multimilionários na reforma de estádios.

A organização também destacou que obteve as certificações ISO 37001 (antissuborno) e 37301 (conformidade), tornando-se a única confederação de futebol do mundo a possuir as duas.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

hro/ag/aam