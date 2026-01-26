Parque temático Marineland obtém permissão provisória para vender 30 baleias aos EUA

O governo do Canadá concedeu, nesta segunda-feira (26), ao parque temático Marineland, uma aprovação condicional para vender suas 30 baleias beluga em perigo para parques nos Estados Unidos, após rejeitar outra solicitação de venda para a China.

Situado perto das Cataratas do Niágara (nordeste), Marineland havia ameaçado sacrificá-las após afirmar que não tinha meios para mantê-las por causa de seus problemas financeiros.

O parque, fechado ao público desde 2024, foi alvo de controvérsias por anos. Desde 2019, ao menos 20 orcas e 19 belugas morreram ali, segundo um balanço da imprensa canadense.

No ano passado, Marineland anunciou que tinha encontrado uma solução: vender as belugas ao parque temático Chimelong Ocean Kingdom, na China.

Mas a ministra da Pesca canadense, Joanne Thompson, rejeitou esse plano, afirmando que isso perpetuaria a exploração dos mamíferos.

Como cresceram em cativeiro, as baleias não poderiam sobreviver na natureza.

Na semana passada, o parque temático apresentou a Ottawa uma nova estratégia para vender as 30 belugas para uma série de parques nos Estados Unidos.

"Hoje me reuni com a Marineland para tratar de sua proposta de exportar as baleias restantes para instalações nos Estados Unidos", disse Thompson em comunicado. "Dei uma aprovação condicional", acrescentou, indicando que serão concedidas as permissões finais assim que a empresa proporcione informação adicional.

A Marineland disse que todas as mortes de belugas no parque ocorreram de causas naturais, mas o serviço de bem-estar animal da província de Ontario está investigando há cinco anos possíveis maus-tratos.

