Sete equipes vão à pista em Barcelona nos primeiros testes de pré-temporada da F1

Sete das 11 equipes da Fórmula 1 colocaram seus carros de 2026 na pista nesta segunda-feira (26), em Barcelona, nos primeiros testes de pré-temporada.

Alpine, Audi, Cadillac, Haas, Mercedes, Racing Bulls e Red Bull rodaram no circuito de Montmeló neste primeiro dia de testes, sem público nem jornalistas presentes.

As equipes têm direito a três dias de testes entre segunda e sexta-feira no traçado catalão.

Elas terão mais duas sessões de três dias de testes, dessa vez oficiais, no Bahrein, de 11 a 13 de fevereiro, e depois de 18 a 20 de fevereiro, antes do primeiro Grande Prêmio do ano, que será disputado no dia 8 de março em Melbourne, na Austrália.

McLaren, atual bicampeã mundial de construtores, e Ferrari planejam colocar seus carros na pista nesta terça-feira, enquanto a Aston Martin informou que não rodará antes de quinta-feira.

Por fim, a Williams já havia anunciado na última sexta-feira que não participaria dos primeiros testes "devido a atrasos no programa FW48, com o objetivo de continuar a otimizar o desempenho do carro".

Segundo informações divulgadas por diversos veículos de imprensa, o francês Isack Hadjar registrou o melhor tempo nesta segunda-feira ao volante da Red Bull.

Hadjar superou o britânico George Russell (Mercedes) e o argentino Franco Colapinto (Alpine) por cinco décimos e dois segundos, respectivamente.

O italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) foi o quarto, à frente do francês Esteban Ocon (Haas) e do neozelandês Liam Lawson (Racing Bulls).

O finlandês Valtteri Bottas (Cadillac), o brasileiro Gabriel Bortoleto (Audi) e o mexicano Sergio Pérez (Cadillac) fecharam o pelotão, ficando entre seis e oito segundos atrás de Hadjar.

Esses tempos, no entanto, devem ser encarados com cautela, pois as equipes ainda estão focando na confiabilidade de seus carros.

Será preciso aguardar os testes no Bahrein, em particular a segunda sessão, para que o desempenho seja discutido.

