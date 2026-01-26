Quem são os 251 reféns sequestrados pelo Hamas em 7 de outubro de 2023

O anúncio do repatriamento do corpo de Ran Gvili a Israel nesta segunda-feira (26) põe fim a um longo processo para localizar e repatriar os 251 reféns sequestrados pelo Hamas em 7 de outubro de 2023 e levados para Gaza.

A maioria (207) foi capturada com vida durante o ataque sem precedentes do movimento islamista palestino em Israel em 7 de outubro de 2023, que deixou.

Desses, 166 sobreviveram e 41 morreram em cativeiro, incluindo três mortos por engano pelo Exército israelense em dezembro de 2023.

Ao longo dos meses, descobriu-se que os 44 reféns restantes haviam sido assassinados no próprio dia 7 de outubro e levados já mortos para Gaza.

A grande maioria dos reféns (216), vivos ou mortos, era israelense, dos quais cerca de uma centena tinha dupla ou até tripla nacionalidade.

Também foram sequestrados 31 trabalhadores agrícolas tailandeses, dois estudantes de agricultura (um nepalês e um tanzaniano), um assistente de saúde filipino e um cidadão franco-mexicano.

As libertações e os repatriamentos ocorreram principalmente durante duas tréguas, em novembro de 2023 e em janeiro-fevereiro de 2025, assim como desde o início do cessar-fogo em 10 de outubro passado.

Cinco reféns vivos foram libertados fora de trégua pelo Hamas, enquanto oito pessoas vivas e 50 corpos foram repatriados em operações do Exército israelense.

- Duas crianças morreram em cativeiro -

A maioria dos reféns (166) foi capturada em kibutz - comunas agrárias - próximos à fronteira com Gaza, em especial em Nir Oz (76) e Beeri (34). Outros 43 foram sequestrados no festival de música Tribe of Nova enquanto tentavam fugir.

Embora a maioria fosse civil, havia também 25 soldados, em sua maioria jovens em serviço militar em bases ao redor de Gaza. Quase metade desses soldados (11) já foi levada morta.

O refém mais jovem, Kfir Bibas, tinha oito meses e meio quando foi sequestrado junto com o irmão de quatro anos e a mãe de origem argentina. Os três foram mortos.

Com exceção dos irmãos Bibas, repatriados em caixões em fevereiro de 2025, todos os outros 34 menores sequestrados retornaram vivos.

Entre os reféns adultos, 71 eram mulheres e 144 homens.

Os quatro reféns mais velhos tinham 85 anos no momento do sequestro; dois retornaram vivos e dois morreram.

