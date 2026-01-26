Trump não quer gente 'ferida ou morta nas ruas dos EUA', diz porta-voz da Casa Branca

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, não quer ver pessoas "feridas ou mortas nas ruas dos Estados Unidos", declarou nesta segunda-feira (26) a porta-voz da Casa Branca, Karoline Leavitt, após a morte de duas pessoas em protestos contra operações anti-imigração em Minneapolis.

Simultaneamente, o mandatário republicano exigiu o fim "da resistência e do caos" nesta cidade do norte do país, que registra protestos diários contra os agentes do Serviço de Imigração e Controle de Alfândega (ICE, sigla em inglês) e a polícia fronteiriça.

