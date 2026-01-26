Índia e União Europeia fecham acordo de livre comércio

A Índia e a União Europeia (UE) chegaram a um acordo de livre comércio "histórico" e o anunciarão oficialmente na terça-feira (27), afirmou nesta segunda-feira (26) um alto funcionário do Ministério do Comércio indiano.

"As negociações entre os representantes foram concluídas e ambos os lados estão preparados para anunciar a conclusão das conversas sobre o acordo de livre comércio em 27 de janeiro", disse à AFP o secretário do ministério, Rajesh Agrawal.

O presidente do Conselho Europeu, António Costa, e a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, se reunirão com o primeiro-ministro, Narendra Modi, em Nova Délhi na terça-feira, coincidindo com a 16ª Cúpula UE-Índia.

Os dois lados negociavam este acordo comercial há mais de 20 anos, e sua conclusão foi acelerada pela guerra tarifária iniciada pelo presidente dos EUA, Donald Trump, e pela concorrência chinesa.

A Índia, que deverá se tornar a quarta maior economia do mundo este ano, e a UE comercializaram bens no valor de 120 bilhões de euros (142 bilhões de dólares ou 879 bilhões de reais na cotação da época, um aumento de quase 90% em dez anos) e serviços no valor de 60 bilhões de euros (71 bilhões de dólares ou 439 bilhões de reais) em 2024, de acordo com estatísticas europeias.

