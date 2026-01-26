Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Índia e União Europeia fecham acordo de livre comércio

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
26/01/2026 15:15

compartilhe

SIGA

A Índia e a União Europeia (UE) chegaram a um acordo de livre comércio "histórico" e o anunciarão oficialmente na terça-feira (27), afirmou nesta segunda-feira (26) um alto funcionário do Ministério do Comércio indiano. 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

"As negociações entre os representantes foram concluídas e ambos os lados estão preparados para anunciar a conclusão das conversas sobre o acordo de livre comércio em 27 de janeiro", disse à AFP o secretário do ministério, Rajesh Agrawal. 

O presidente do Conselho Europeu, António Costa, e a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, se reunirão com o primeiro-ministro, Narendra Modi, em Nova Délhi na terça-feira, coincidindo com a 16ª Cúpula UE-Índia. 

Os dois lados negociavam este acordo comercial há mais de 20 anos, e sua conclusão foi acelerada pela guerra tarifária iniciada pelo presidente dos EUA, Donald Trump, e pela concorrência chinesa. 

A Índia, que deverá se tornar a quarta maior economia do mundo este ano, e a UE comercializaram bens no valor de 120 bilhões de euros (142 bilhões de dólares ou 879 bilhões de reais na cotação da época, um aumento de quase 90% em dez anos) e serviços no valor de 60 bilhões de euros (71 bilhões de dólares ou 439 bilhões de reais) em 2024, de acordo com estatísticas europeias.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

ub/pa/eb/pc/mb/aa

Tópicos relacionados:

comercio diplomacia governo india ue

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay