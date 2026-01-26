Assine
Carney afirma que nova ameaça de tarifas de Trump é uma tática para revisão do T-MEC

26/01/2026 13:17

O primeiro-ministro canadense, Mark Carney, minimizou nesta segunda-feira (26) a mais recente ameaça do presidente americano, Donald Trump, de impor altas tarifas sobre produtos canadenses, descartando-a como uma estratégia para a revisão do acordo comercial norte-americano T-MEC. 

Trump alertou no fim de semana que imporia "tarifas de 100%" sobre as importações canadenses nos Estados Unidos caso o Canadá chegasse a um acordo comercial com a China. 

"Em breve, iniciaremos negociações ou uma revisão do nosso acordo com os Estados Unidos e o México (T-MEC)", respondeu Carney quando questionado sobre o assunto por repórteres. 

"O presidente é um negociador experiente (...). Acho que alguns desses comentários e posições devem ser vistos nesse contexto mais amplo", observou. 

Diante da guerra comercial iniciada pelo presidente americano, Carney se concentra particularmente na busca de novos mercados na Ásia e na Europa. 

Durante uma visita a Pequim em 16 de janeiro, o primeiro-ministro canadense anunciou um degelo nas relações bilaterais com a China, afirmando que os dois países haviam chegado a uma "nova parceria estratégica" e a um acordo comercial preliminar. 

O governo chinês declarou nesta segunda-feira que seu novo acordo comercial preliminar com o Canadá "não aponta contra terceiros".

bs/des/ad/nn/aa

