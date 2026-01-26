Como funciona o protocolo de 'calor extremo' no Aberto da Austrália?

Ativado no último sábado pela primeira vez, o protocolo de "calor extremo" do Aberto da Austrália voltará a entrar em vigor nesta terça-feira (27), com temperaturas rondando os 40ºC, informaram os organizadores do torneio.

- Escala de cinco níveis -

Disputado em pleno verão no hemisfério sul, o Aberto da Austrália costuma sofrer com o calor sufocante.

Os organizadores do primeiro Grand Slam da temporada introduziram um "protocolo para calor extremo" em 2019, baseado em uma "escala de estresse térmico" de cinco níveis.

O objetivo é "proporcionar condições de jogo justas para todos os jogadores" e "minimizar o risco de problemas de saúde relacionados ao calor".

O nível de estresse térmico dos jogadores é medido em uma escala de 1 a 5, calculada com base em quatro fatores: temperatura do ar, umidade, velocidade do vento e calor da radiação solar.

No primeiro nível da escala de estresse térmico, as condições de jogo não exigem monitoramento especial.

No nível 2, recomenda-se um "aumento da hidratação", e no nível 3, a implementação de "estratégias de resfriamento da temperatura corporal".

Quando o índice de estresse térmico atinge o nível 4, devem ser feitas "pausas prolongadas", enquanto o jogo será suspenso se o nível máximo da escala for atingido.

- Quadra coberta ou descoberta -

Independentemente da quadra em que se esteja jogando, uma partida é interrompida quando o índice de estresse térmico atinge 4,6 para competições de tênis em cadeira de rodas, 4,7 para torneios juvenis e 5 para torneios de simples feminino e masculino.

Nas três quadras principais de Melbourne (Rod Laver, Margaret Court e John Cain), o jogo recomeça assim que o teto retrátil se fecha e o ar-condicionado é ligado.

Atual campeão, o italiano Jannik Sinner (número 2 do mundo) teve dificuldades contra o americano Eliot Spizzirri na terceira rodada, no sábado, tendo que jogar os dois primeiros sets ao ar livre antes de virar o jogo a seu favor quando o teto da Rod Laver Arena foi fechado.

Caso o limite de estresse térmico seja atingido nas quadras adjacentes, o jogo será suspenso até que o árbitro considere as condições adequadas para o seu reinício.

Para cumprir essa regra, os jogos em quadra descoberta foram suspensos por cerca de cinco horas no sábado.

O árbitro deve informar aos jogadores sobre a retomada da partida com pelo menos meia hora de antecedência.

Quando o índice de estresse térmico atinge o nível 4 (3,9 no juvenil e 3,6 no tênis em cadeira de rodas), os jogos não são suspensos, mas os jogadores têm direito a uma pausa para se refrescarem ao final do segundo set na categoria feminina e ao final do terceiro set na categoria masculina.

- Quais serão as consequências na terça-feira? -

A terça-feira terá como principais atrativos os quatro primeiros jogos de quartas de final das chaves masculina e feminina.

Aryna Sabalenka, Carlos Alcaraz, Alexander Zverev e Coco Gauff voltarão a entrar em quadra e farão seus respectivos jogos na Rod Laver Arena, que possui teto retrátil.

Resta saber se o índice de estresse térmico atingirá o nível 5 e, caso isso aconteça, quantos sets as estrelas do circuito vão disputar ao ar livre antes do fechamento das quadras.

As previsões meteorológicas indicam que os termômetros podem chegar a 40°C.

Além dos primeiros duelos de quartas de final, estão programados quase 60 jogos (júnior, em cadeira de rodas, lendas) para terça-feira nas quadras adjacentes, todos sujeitos a interrupções devido ao calor.

