Ex-ministra do Interior britânica adere ao partido anti-imigração Reform UK

Suella Braverman, deputada do Partido Conservador e ex-ministra do Interior britânica, conhecida por sua postura de linha-dura em relação à imigração, anunciou nesta segunda-feira (26) que está se filiando ao partido de extrema direita Reform UK, que lidera as pesquisas no Reino Unido.

A ex-ministra do Interior, que ocupou o cargo de setembro de 2022 a novembro de 2023, é a quarta figura política a deixar o Partido Conservador desde janeiro.

"A imigração está fora de controle, nossos serviços públicos estão à beira do colapso e as pessoas não se sentem seguras" no Reino Unido, declarou a ex-ministra nesta segunda-feira, ao lado do líder do Reform UK, Nigel Farage, em uma coletiva de imprensa em Londres.

Suella Braverman, de 45 anos, é filha de dois imigrantes indianos que chegaram ao Reino Unido na década de 1960.

A ex-ministra indicou que assumirá seu cargo como deputada pelo Reform UK, apesar de ter sido eleita pelo Partido Conservador em seu distrito eleitoral de 'Fareham and Waterlooville' (sudeste da Inglaterra).

Os conservadores foram derrotados pelo Partido Trabalhista nas eleições parlamentares de julho de 2024, e o partido atualmente liderado por Kemi Badenoch tem apresentado um declínio constante nas pesquisas desde então.

Enquanto isso, o Reform UK experimentou uma ascensão meteórica e lidera as pesquisas para as próximas eleições parlamentares, previstas para 2029.

Suella Braverman argumentou que o Reino Unido deveria se retirar do Tribunal Europeu dos Direitos Humanos para poder deportar imigrantes em situação irregular para Ruanda, um projeto do Partido Conservador que foi arquivado quando o Partido Trabalhista chegou ao poder.

cla-psr/mb/aa