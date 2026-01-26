Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Itália pede que UE inclua Guarda Revolucionária do Irã em lista de 'organizações terroristas'

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
26/01/2026 11:05

compartilhe

SIGA

O ministro das Relações Exteriores da Itália, Antonio Tajani, instou nesta segunda-feira (26) a União Europeia (UE) a incluir a Guarda Revolucionária do Irã na lista de "organizações terroristas" após a repressão mortal aos protestos.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Tajani, cujo país é um dos membros fundadores da União Europeia, disse que proporá a ideia "em coordenação com outros parceiros" em uma reunião de ministros das Relações Exteriores da UE que será realizada na quinta-feira, em Bruxelas.

"As perdas sofridas pela população civil durante os protestos exigem uma resposta clara", escreveu na rede social X. Ele também pediu que a UE imponha sanções individuais aos responsáveis.

A organização de direitos humanos com sede nos Estados Unidos Human Rights Activists News Agency (HRANA) afirmou nesta segunda-feira que confirmou a morte de quase 6 mil pessoas durante os protestos.

A UE já sancionou centenas de autoridades iranianas pela repressão a movimentos de protesto anteriores e pelo apoio de Teerã à guerra da Rússia contra a Ucrânia.

O bloco também proibiu a exportação ao Irã de uma série de componentes que poderiam ser usados na fabricação de drones e mísseis no país.

Na semana passada, a presidente da UE, Ursula von der Leyen, anunciou planos para proibir novas exportações de tecnologias críticas para drones e mísseis.

Um funcionário da UE confirmou na sexta-feira que a proposta de designar a Guarda Revolucionária do Irã como "organização terrorista" estava sobre a mesa para a reunião desta semana, mas destacou que é necessária unanimidade para a aprovação.

Os Estados Unidos designaram a Guarda Revolucionária como "organização terrorista" em 2019.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

ar/dt/sag/mb/lm-jc

Tópicos relacionados:

diplomacia ira italia manifestacao ue

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay