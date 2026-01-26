Keir Starmer partirá na terça-feira para uma visita oficial à China e ao Japão

O primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, partirá nesta terça-feira (27) para uma visita oficial à China, a primeira de um líder do Reino Unido desde 2018. A viagem o levará, em seguida, ao Japão, anunciou Downing Street nesta segunda-feira (26).

Starmer "partirá na noite de terça-feira para sua viagem à China e ao Japão", disse um porta-voz do primeiro-ministro britânico, sem fornecer mais detalhes.

O anúncio ocorre poucos dias depois de o governo trabalhista de Keir Starmer ter dado sinal verde ao controverso projeto de construção de uma enorme embaixada chinesa no centro de Londres.

O governo britânico aprovou a construção da embaixada chinesa em Londres na semana passada, após vários atrasos. O projeto é controverso devido a preocupações com espionagem e seu impacto nas relações bilaterais.

A hesitação do governo trabalhista sobre essa questão ilustra a posição delicada do primeiro-ministro Keir Starmer, que vem tentando reavivar as relações com a China desde que assumiu o poder em julho de 2024.

O próprio Starmer reconheceu no mês passado que, embora a China ofereça oportunidades financeiras significativas para o Reino Unido, também representa "ameaças reais à segurança nacional".

