Internacional

Keir Starmer partirá na terça-feira para uma visita oficial à China e ao Japão

26/01/2026 10:43

O primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, partirá nesta terça-feira (27) para uma visita oficial à China, a primeira de um líder do Reino Unido desde 2018. A viagem o levará, em seguida, ao Japão, anunciou Downing Street nesta segunda-feira (26). 

Starmer "partirá na noite de terça-feira para sua viagem à China e ao Japão", disse um porta-voz do primeiro-ministro britânico, sem fornecer mais detalhes. 

O anúncio ocorre poucos dias depois de o governo trabalhista de Keir Starmer ter dado sinal verde ao controverso projeto de construção de uma enorme embaixada chinesa no centro de Londres. 

O governo britânico aprovou a construção da embaixada chinesa em Londres na semana passada, após vários atrasos. O projeto é controverso devido a preocupações com espionagem e seu impacto nas relações bilaterais. 

A hesitação do governo trabalhista sobre essa questão ilustra a posição delicada do primeiro-ministro Keir Starmer, que vem tentando reavivar as relações com a China desde que assumiu o poder em julho de 2024. 

O próprio Starmer reconheceu no mês passado que, embora a China ofereça oportunidades financeiras significativas para o Reino Unido, também representa "ameaças reais à segurança nacional". 

