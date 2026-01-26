Assine
Nepal prende seis pessoas por fraude relacionada a resgate de turistas

AF
AFP
26/01/2026 10:19

O Nepal prendeu seis pessoas por uma fraude de cerca de 1,69 milhão de dólares (8,93 milhões de reais) relacionada ao resgate de turistas de helicóptero, informou a polícia nesta segunda-feira (26). 

A polícia descobriu provas de solicitações às seguradoras, por uma mesma operação de resgate, de voos fretados apresentados falsamente como evacuações de emergência e faturas médicas falsificadas em conivência com hospitais privados. 

Todos os anos, milhares de turistas visitam o Nepal atraídos pelo Himalaia, e os resgates de emergência de helicóptero fazem parte deste mercado. 

As prisões ocorreram após uma investigação de dois meses e meio do Escritório Central de Investigação, que revelou documentos falsificados e manipulados. 

Segundo um comunicado da polícia, três empresas reivindicaram o pagamento de seguros no valor aproximado de 1,69 milhão de dólares. 

“Este é um problema que investigamos há muito tempo. Seis pessoas foram detidas e as investigações continuarão”, declarou à AFP o porta-voz do órgão, Shiva Kumar Shrestha.

