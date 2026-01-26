Sinner avança às quartas em busca do tri no Aberto da Austrália; Keys é eliminada

O tenista italiano Jannik Sinner, número 2 do mundo e atual bicampeão do torneio, se classificou para as quartas de final do Aberto da Austrália nesta segunda-feira (26), dia que começou com a eliminação da atual campeã no feminino, a americana Madison Keys (N.9).

Keys, que no ano passado surpreendeu ao conquistar seu primeiro Grand Slan derrotando na final em Melbourne a bielorrussa Aryna Sabalenka, foi eliminada pela também americana Jessica Pegula (N.6) em dois sets, parciais de 6-3 e 6-4.

"Obviamente não é a forma com a qual eu queria que as coisas terminassem aqui, mas ainda estou muito orgulhosa de mim mesma", disse a jogadora de 30 anos.

- Pressão e nervosismo -

"Acho que, ao voltar como defensora do título e ter que lidar com toda a pressão e nervosismo adicionais, estou muito orgulhosa de como lidei com isso. Foi um daqueles dias em que sinto que a Jess me superou, e posso sair de cabeça erguida", acrescentou.

Keys cometeu muitos erros não forçados (28 no total), incluindo alguns flagrantes, como um saque que quicou um metro à frente da linha de fundo.

Pegula, que busca seu primeiro título de Grand Slam depois de chegar à final do US Open no ano passado, avançou às quartas do Aberto da Austrália por três anos consecutivos, entre 2021 e 2023, e na quarta-feira vai enfrentar outra americana, Amanda Anisimova (N.4), por uma vaga na semifinal.

Quem não falhou foi a polonesa Iga Swiatek (N.2), que pôs um fim no sonho da australiana Maddison Inglis (N.168) ao selar uma vitória tranquila por 2 sets a 0 (6-0 e 6-3).

Nas quartas, Swiatek vai enfrentar a cazaque Elena Rybakina (N.5), que eliminou a belga Elise Mertens (N.21), para tentar igualar seu melhor resultado até agora em Melbourne (semifinais em 2022 e 2025).

- Sinner sem perder o serviço -

Na chave masculina, Jannik Sinner não deixou espaço para surpresas e derrotou seu compatriota Luciano Darderi (N.25) por 3 sets a 0, com parciais de 6-1, 6-3 e 7-6 (7/2), em duas horas e oito minutos de jogo na Margaret Court Arena.

"Eu estava cansado no terceiro set, mas consegui elevar meu nível de jogo para fechar em três sets", disse Sinner, acrescentando que Darderi é "um bom amigo, o que tornou a partida mais difícil".

Darderi teve que esperar o sexto game para sair do zero no placar, mas não conseguiu quebrar o serviço de Sinner uma única vez no jogo, embora no segundo set e, principalmente, no terceiro, tenha oferecido um pouco mais de resistência.

Uma vitória fácil para o número 2 do mundo, pelo menos em relação à rodada anterior, quando sofreu com as cãibras contra o americano Eliot Spizzirri por conta do calor.

Sinner se mostrou satisfeito com a eficiência de seu saque (19 aces contra Darderi) e com seu nível de jogo em geral.

"Eu tento ser mais imprevisível e parece que está funcionando", destacou o italiano, que busca seu terceiro título consecutivo em Melbourne, o que seria seu quinto Grand Slam.

- Djokovic sem adversário -

Sinner vai enfrentar na quarta-feira o americano Ben Shelton (N.7), que no último jogo do dia derrotou o norueguês Casper Ruud (N.13) por 3 sets a 1 (3-6, 6-4, 6-4 e 6-4).

Se avançar à semifinal, o italiano pode ter como adversário o sérvio Novak Djokovic (N.4), que avançou às quartas sem jogar devido à desistência do tcheco Jakub Mensik (N.17) por problemas físicos.

Antes, Djokovic vai enfrentar o italiano Lorenzo Musetti (N.5), que não deu chances para o americano Taylor Fritz (N.9) vencendo em três sets (6-2, 7-5 e 6-4).

- Calor extremo -

A terça-feira em Melbourne poderá ser marcada pelo calor, com temperaturas acima dos 40ºC, e por isso os organizadores do torneio anunciaram que será aplicado o "protocolo de calor extremo", tal como aconteceu no último sábado.

Isso significa que todos os jogos serão interrompidos se o nível máximo de uma escala desenvolvida com base em diversos fatores for atingido: temperatura do ar, umidade, velocidade do vento e calor da radiação solar.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

ig/cto/mcd/pb/cb/jc