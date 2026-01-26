França prende dois ativistas britânicos por campanha anti-imigração

As autoridades francesas prenderam dois britânicos suspeitos de viajarem para o norte da França para participar de um protesto da extrema direita contra imigrantes, informaram a Prefeitura e a Promotoria à AFP nesta segunda-feira (26).

Desde 2018, o Canal da Mancha tem sido uma rota migratória onde milhares de pessoas arriscam suas vidas para chegar de forma irregular ao Reino Unido vindas do norte da França em busca de uma vida melhor. Em 2025, 41.472 pessoas conseguiram.

No entanto, a situação tem pressionado o primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, que enfrenta a ascensão do partido anti-imigração Reform UK, e nas últimas semanas ativistas de extrema direita levaram suas ações também para a França.

Os dois detidos transmitiram vídeos ao vivo da costa francesa e foram presos na noite de domingo perto da cidade de Calais, disse o prefeito local, François-Xavier Lauch.

Ambos estão detidos por incitar o ódio e por participar de um grupo com o objetivo de preparar atos de violência, afirmou a promotora de Boulogne-sur-Mer, Cécile Gressier.

Estas são as primeiras prisões na França de ativistas britânicos de extrema direita sob essas acusações, acrescentou Gressier, esclarecendo que eles não são acusados de violência contra indivíduos.

Esses homens não estão entre os dez ativistas proibidos de entrar na França pelo Ministério do Interior francês em meados de janeiro por "ações violentas" contra imigrantes no norte do país.

Ambos os homens, de 35 e 53 anos, estavam transmitindo conteúdo ao vivo em um canal do YouTube que poderia incitar o ódio, segundo fontes policiais.

A imigração tornou-se uma questão política central tanto na França quanto no Reino Unido, onde o governo tenta conter a chegada de imigrantes em situação irregular.

As autoridades francesas proibiram uma manifestação anti-imigração chamada "Overlord", promovida pelo ativista britânico de extrema direita Daniel Thomas, que denuncia a suposta incapacidade da França de impedir a travessia ilegal de migrantes.

Apesar da proibição, Thomas publicou fotos e vídeos no sábado que, segundo ele, foram feitos naquele mesmo dia em praias francesas. Ele aparece cercado por uma dúzia de homens, todos vestidos com roupas escuras e agitando bandeiras britânicas.

