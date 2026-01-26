Ouro ultrapassa marca histórica de US$ 5.000 em meio à incerteza sobre Trump

O ouro ultrapassou a marca de US$ 5.000 (R$ 26.436) por onça pela primeira vez na história, em meio à crescente incerteza e turbulência global causadas pelas políticas do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

O preço do ouro atingiu US$ 5.111,07 (R$ 27.023) por onça na segunda-feira, enquanto outro metal considerado um ativo de refúgio, a prata, chegou a US$ 109 (R$ 576) por onça.

O valor do ouro subiu recentemente devido à turbulência em torno das ambições de Trump na Groenlândia e sua pressão sobre o Federal Reserve (banco central americano), embora nos últimos dois anos o metal precioso tenha se fortalecido devido a fatores como a fraqueza do dólar e a alta inflação global.

Em janeiro de 2024, o ouro era negociado pouco acima de US$ 2.000 por onça (cerca de R$ 9.000, na cotação da época).

O preço desse metal também subiu devido às guerras na Ucrânia e em Gaza, assim como à intervenção de Washington na Venezuela.

"Nos últimos dias, a ação sobre o preço do ouro tem sido um comportamento típico de um ativo de refúgio", comentou Fawad Razaqzada, analista de mercado da Forex.com.

"A demanda subjacente por proteção ainda existe. A confiança no dólar e nos títulos parece um pouco instável", acrescentou.

Enquanto isso, o dólar americano se desvalorizou nesta segunda-feira em meio a especulações de que as autoridades americanas se juntariam às suas contrapartes japonesas no apoio ao iene após uma recente desvalorização.

Informações de que o Federal Reserve de Nova York havia consultado operadores sobre a taxa de câmbio do iene desencadearam uma valorização da moeda japonesa, que atingiu 153,89 por dólar, seu nível mais alto desde novembro.

A perspectiva de que as autoridades tomem ações no mercado financeiro levou a uma queda do dólar americano em relação ao euro, à libra esterlina, ao won sul-coreano e ao dólar de Singapura.

