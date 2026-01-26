Assine
Número de mortos em deslizamento na Indonésia sobe a 17

AFP
AFP
Repórter
26/01/2026 06:57

O número de mortos por um deslizamento de terra na Indonésia subiu para 17 nesta segunda-feira(26), informou uma autoridade de resgate, no terceiro dia das operações de socorro. 

A enxurrada provocada por fortes chuvas atingiu no sábado uma aldeia na região de Bandung Ocidental, na ilha de Java, onde áreas residenciais foram cobertas por escombros e dezenas de pessoas tiveram de sair de suas casas. 

“O balanço de mortes do deslizamento em Bandung Ocidental chegou a 17 pessoas”, disse em comunicado Abdul Muhari, da Agência Nacional de Mitigação de Desastres. 

No entanto, Abdul não atualizou o número de desaparecidos, que no domingo era de 80. 

Os socorristas disseram que trabalham com cuidado por medo de um novo deslizamento, devido à instabilidade do terreno por causa da chuva. 

“O que mais nos preocupa é o risco de deslizamentos subsequentes. Às vezes, quando estamos na operação, não cuidamos das encostas que ainda podem sofrer deslizamentos”, comentou o socorrista Rifaldi Ashabi, de 25 anos. 

Milhares de socorristas participaram da operação desta segunda-feira, disse o diretor operacional do órgão de resgate, Yudhi Bramantyo.

