Atual campeã, Madison Keys cai nas oitavas de final do Aberto da Austrália

A tenista americana Madison Keys, número 9 do mundo e defensora do título no Aberto da Austrália, foi eliminada nas oitavas de final do torneio ao ser derrotada por sua compatriota Jessica Pegula (N.6) nesta segunda-feira (26, data local).

Pegula selou a vitória em 2 sets a 0, com parciais de 6-3 e 6-4, em uma hora e 18 minutos de jogo na Rod Laver Arena.

Nas quartas de final, ela terá pela frente quem avançar do duelo entre a também americana Amanda Anisimova (N.4) e a chinesa Wang Xinju (N.46).

"Eu me concentrei no que tinha que fazer. No primeiro set, ela jogou alguns bons games e eu tive que aproveitar minhas chances nos segundos saques dela. No segundo set, quando ela quebrou meu saque de volta, eu estava do lado onde o sol era muito forte para sacar, então não me preocupei", comentou Pegula após a partida.

Keys cometeu muitos erros não forçados (28 no total), incluindo alguns flagrantes, como um saque que quicou um metro à frente da linha de fundo e um smash para fora.

A campeã de 2025 não ofereceu muita resistência na primeira parcial, e as coisas não melhoraram depois: Keys perdeu seu primeiro game de serviço cometendo três duplas faltas.

Em seguida, teve o saque quebrado novamente, ficando em desvantagem de 4-1 no placar.

Aproveitando a dificuldade da adversária de sacar contra o sol, segundo Pegula, Keys conseguiu uma quebra e chegou a esboçar uma reação, mas não conseguiu evitar a derrota.

