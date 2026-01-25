Número de presos políticos soltos neste domingo na Venezuela sobe para 104, segundo ONG

Mais de 100 presos políticos saíram da prisão em um dia na Venezuela, onde se desenvolve um lento processo de libertações sob pressão dos Estados Unidos após a queda de Nicolás Maduro, informou neste domingo (25) a ONG Foro Penal.

“No Foro Penal, verificamos 104 libertações de presos políticos na Venezuela hoje. Continuamos verificando outras libertações”, escreveu na rede social X a ONG, que mais cedo havia informado a saída da prisão de pelo menos 80 detidos por motivos políticos.

O governo interino de Delcy Rodríguez prometeu um “número significativo” de libertações na Venezuela após a captura de Maduro em 3 de janeiro, em uma operação militar dos Estados Unidos, que afirmou estar no comando desse país petrolífero.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

atm/cjc/ic