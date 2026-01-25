Assine
Internacional

Naufrágio de balsa com 342 passageiros deixa ao menos oito mortos nas Filipinas

25/01/2026 21:17

Uma balsa que transportava 342 passageiros afundou nesta segunda-feira (26, noite de domingo no Brasil), no sul das Filipinas, deixando pelo menos oito mortos, informou um prefeito local. 

Há “oito mortes confirmadas” pelo naufrágio do M/V Trisha Kerstin 3, que seguia para a ilha de Sulu, disse no Facebook Arsina Laja Kahing-Nanoh, prefeita de uma cidade na província de Basilan. 

Um socorrista declarou à AFP que pelo menos 138 pessoas foram resgatadas inicialmente.

