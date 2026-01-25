Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Israel anuncia 'reabertura limitada' da passagem de fronteira de Rafah

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
25/01/2026 20:29

compartilhe

SIGA

Israel aceitou uma “reabertura limitada” da passagem fronteiriça de Rafah entre Gaza e o Egito, informou nesta segunda-feira (26, noite de domingo no Brasil) o gabinete do primeiro-ministro, Benjamin Netanyahu, após conversas com enviados americanos em Jerusalém. 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

“Como parte do plano de 20 pontos do presidente [Donald] Trump, Israel aceitou uma reabertura limitada da passagem de Rafah apenas para o tráfego de pedestres, sujeita a um mecanismo de inspeção israelense completo”, disse o gabinete de Netanyahu na plataforma X.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

roc/jnd/cjc/cr/ic

Tópicos relacionados:

conflito gaza israel

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay