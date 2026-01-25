Assine
Internacional
Internacional

Trump culpa 'caos' democrata pelas mortes de dois americanos por agentes federais

AF
AFP
AF
AFP
Repórter
25/01/2026 20:29

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, atribuiu, neste domingo (25), a culpa pelas mortes de dois americanos por agentes federais em Minneapolis à liderança democrata em cidades e estados que se recusam a cumprir sua contínua repressão à imigração. 

“Tragicamente, dois cidadãos americanos perderam suas vidas como resultado desse caos provocado pelos democratas”, escreveu Trump em uma longa publicação em sua plataforma Truth Social.

eua imigracao politica trump




