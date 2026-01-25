UNRWA afirma que sua sede de Jerusalém Oriental, já parcialmente demolida, pegou fogo
A agência da ONU para os refugiados palestinos (UNRWA) informou neste domingo (25) que sua sede em Jerusalém Oriental, já parcialmente demolida, foi incendiada.
A UNRWA não forneceu detalhes sobre a causa do incêndio em suas instalações, que as autoridades israelenses começaram a demolir na terça-feira, um ano depois de proibirem essa organização da ONU de operar no país.
“Após ser invadida e demolida pelas autoridades israelenses, a sede da UNRWA na Jerusalém Oriental ocupada foi incendiada”, disse a agência da ONU em um comunicado.
A ONU havia condenado o início da demolição, na semana passada, e neste domingo a agência afirmou que as propriedades continuam protegidas pelos privilégios e imunidades da ONU.
Israel acusou repetidas vezes a UNRWA de ser usada por militantes do Hamas e alega que alguns de seus funcionários participaram do ataque do movimento islamista palestino em Israel em 7 de outubro de 2023.
Várias investigações, incluindo uma liderada pela ex-ministra das Relações Exteriores da França Catherine Colonna, encontraram alguns “problemas relacionados à neutralidade” na UNRWA, mas ressaltaram que Israel não forneceu provas conclusivas.
Na terça-feira, a chancelaria israelense afirmou em uma nota que “o recinto não goza de qualquer tipo de imunidade, e seu confisco pelas autoridades israelenses foi realizado de acordo com a legislação israelense e a legislação internacional”.
Roland Friedrich, diretor da UNRWA na Cisjordânia e em Jerusalém Oriental, denunciou na terça-feira um “ataque sem precedentes”.
Criada em 1949, a UNRWA administra centros de saúde e escolas destinados aos refugiados palestinos nos Territórios Palestinos, Líbano, Síria e Jordânia.
