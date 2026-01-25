Napoli perde para Juventus e se complica na luta pelo 'Scudetto'

O Napoli, atual campeão italiano, foi derrotado pela Juventus por 3 a 0 neste domingo (25), em Turim, pela 22ª rodada da Serie A, e se complicou na luta pelo título.

Os napolitanos seguem na terceira posição, mas agora estão a nove pontos da líder Inter de Milão, que na sexta-feira goleou o Pisa por 6 a 2.

O Milan (2º), que no último jogo deste domingo visita a Roma (4ª), precisa vencer para voltar a ficar a três pontos da Inter e ampliar para seis a vantagem sobre o Napoli.

Depois da derrota diante do Cagliari na semana passada, a Juventus se recuperou graças aos gols de Jonathan David (22'), Kenan Yildiz (77') e Filip Kostic (86').

A 'Vecchia Signora' é a quinta colocada, empatada com a Roma e a apenas um ponto do Napoli, acirrando a disputa por uma vaga na Liga dos Campeões da próxima temporada.

A derrota chega em um momento difícil para o time napolitano, que lutará pela permanência na Champions na próxima quarta-feira.

Antes da oitava e última rodada da fase de liga, na qual receberá o Chelsea, o Napoli é o 25º colocado e precisará de uma vitória para entrar na zona de classificação para o playoff de acesso às oitavas de final.

Nos demais jogos do Campeonato Italiano disputados neste domingo, a Atalanta (7ª) goleou o Parma (15º) por 4 a 0, enquanto o Bologna (8º) foi surpreendido pelo Genoa (13º) por 3 a 2 e o Sassuolo (11º) derrotou a Cremonese (14ª) por 1 a 0.

-- Jogos da 22ª rodada do Campeonato Italiano (horário de Brasília) e classificação:

Sexta-feira, 23 de janeiro:

Inter - Pisa 6 - 2

Sábado, 24 de janeiro:

Como - Torino 6 - 0

Fiorentina - Cagliari 1 - 2

Lecce - Lazio 0 - 0

Domingo, 25 de janeiro:

Sassuolo - Cremonese 1 - 0

Genoa - Bologna 3 - 2

Atalanta - Parma 4 - 0

Juventus - Napoli 3 - 0

(16h45) Roma - Milan

Segunda-feira, 26 de janeiro:

(16h45) Hellas Verona - Udinese

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Inter 52 22 17 1 4 50 19 31

2. Milan 46 21 13 7 1 34 16 18

3. Napoli 43 22 13 4 5 31 20 11

4. Roma 42 21 14 0 7 26 12 14

5. Juventus 42 22 12 6 4 35 17 18

6. Como 40 22 11 7 4 37 16 21

7. Atalanta 35 22 9 8 5 30 20 10

8. Bologna 30 22 8 6 8 32 27 5

9. Lazio 29 22 7 8 7 21 19 2

10. Udinese 26 21 7 5 9 22 33 -11

11. Sassuolo 26 22 7 5 10 24 28 -4

12. Cagliari 25 22 6 7 9 24 31 -7

13. Genoa 23 22 5 8 9 25 31 -6

14. Cremonese 23 22 5 8 9 20 29 -9

15. Parma 23 22 5 8 9 14 26 -12

16. Torino 23 22 6 5 11 21 40 -19

17. Lecce 18 22 4 6 12 13 29 -16

18. Fiorentina 17 22 3 8 11 24 34 -10

19. Hellas Verona 14 21 2 8 11 17 34 -17

20. Pisa 14 22 1 11 10 18 37 -19

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

dar/dr/raa/cb