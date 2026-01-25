Com hat-trick de Endrick, Lyon goleia lanterna no Campeonato Francês
Com três gols de Endrick, o Lyon venceu o Metz fora de casa por 5 a 2 neste domingo (25), pela 19ª rodada do Campeonato Francês.
O atacante brasileiro abriu o placar aos 11 minutos completando um cruzamento de Corentin Tolisso e fez o quarto do Lyon no final do primeiro tempo (45'+1) finalizando por entre as pernas do goleiro Jonathan Fischer.
O segundo e o terceiro saíram dos pés de Ruben Kluivert (16') e Tyler Morton (32'), antes de o Metz diminuir com Koffi Kouao (34').
Na etapa complementar, os anfitriões fizeram mais um com Habib Diallo (64'), mas Endrick conseguiu seu hat-trick nos minutos finais em cobrança de pênalti (87').
Com a vitória, o Lyon soma 36 pontos e se consolida na quarta colocação, dentro da zona de classificação para a Liga dos Campeões. Por sua vez, o Metz segue na lanterna com apenas 12 pontos, oito atrás o primeiro time fora da zona de perigo, o Le Havre (15º).
O líder do campeonato é o Paris Saint-Germain, que na sexta-feira venceu o Auxerre e ultrapassou o Lens (2º), que deixou a ponta da tabela com a derrota para o Olympique de Marselha (3º) por 3 a 1 no sábado.
Entre os demais jogos já encerrados deste domingo, destaque para a goleada do Nice (13º) por 4 a 1 sobre o Nantes (16º), em um confronto direto na luta contra o rebaixamento
Por sua vez, o Toulouse (7º) venceu o Brest (12º) por 2 a 0, enquanto Paris FC (14º) e Angers (11º) empataram sem gols.
-- Jogos da 19ª rodada do Campeonato Francês (horário de Brasília) e classificação:
Sexta-feira, 23 de janeiro:
Auxerre - PSG 0 - 1
Sábado, 24 de janeiro:
Rennes - Lorient 0 - 2
Le Havre - Monaco 0 - 0
Olympique de Marselha - Lens 3 - 1
Domingo, 25 de janeiro:
Nantes - Nice 1 - 4
Paris FC - Angers 0 - 0
Metz - Lyon 2 - 5
Brest - Toulouse 0 - 2
(16h45) Lille - Strasbourg
Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG
1. PSG 45 19 14 3 2 41 15 26
2. Lens 43 19 14 1 4 33 16 17
3. Olympique de Marselha 38 19 12 2 5 44 20 24
4. Lyon 36 19 11 3 5 32 20 12
5. Lille 32 18 10 2 6 33 25 8
6. Rennes 31 19 8 7 4 30 27 3
7. Toulouse 29 19 8 5 6 31 23 8
8. Strasbourg 27 18 8 3 7 28 22 6
9. Lorient 25 19 6 7 6 25 30 -5
10. Monaco 24 19 7 3 9 28 33 -5
11. Angers 23 19 6 5 8 20 25 -5
12. Brest 22 19 6 4 9 24 31 -7
13. Nice 21 19 6 3 10 25 36 -11
14. Paris FC 20 19 5 5 9 24 32 -8
15. Le Havre 20 19 4 8 7 16 24 -8
16. Nantes 14 19 3 5 11 18 34 -16
17. Auxerre 12 19 3 3 13 14 29 -15
18. Metz 12 19 3 3 13 21 45 -24
